Anna Lewandowska jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Wielu śledzi jej codzienność, którą trenerka chętnie pokazuje na Instagramie. Nie dziwi więc, że Lewa pojawia się na okładkach magazynów. Tym razem zapozowała dla "Twojego Stylu". Co o jej stylizacji sądzi modowy ekspert i stylista Michał Musiał? Nie krył zachwytów nad celebrytką.

Zobacz wideo Krupińska odwiedziła Lewandowską w Barcelonie. Przetarła oczy ze zdumienia

Anna Lewandowska w romantycznej odsłonie. Tak ocenił ją stylista

Trenerka zapozowała na okładce w złotej sukience i czarnych kozakach. Nie wszystkim podoba się ten zestaw, a jedna z internautek uważa, że buty nie pasują do całości. Co o tym myśli ekspert modowy? "Anna Lewandowska pokazała się w eterycznej, kobiecej sukience z bardzo delikatnego, lekko prześwitującego materiału. Zarówno krój, jak i kolorystyka wpisały się w romantyczną estetykę" - stwierdził już na wstępie Michał Musiał.

"Przy tego typu kreacjach łatwo o tandetny efekt - warto dobierać resztę na zasadzie kontrastów, co w tej stylizacji poczyniono. Ciężkie, masywne kozaki wydają się zupełnie nie pasować, ale właśnie o to chodzi" - tłumaczy ekspert modowy. "Całość dała fenomenalny efekt i z pewnością nie ma tu mowy o nudzie. Szeroka cholewka w połączeniu z ponadczasową wysokością szpilki to wciąż jeden z wiodących trendów" - zauważa. "Warto zwrócić także uwagę na włosy i makijaż - jest lekko, świeżo i bardzo naturalnie. Delikatna biżuteria doskonale uzupełniła całość i nadała nieco bardziej kobiecego charakteru. Jest idealnie" - skwitował.

Anna Lewandowska na okładce. Jest reakcja internautów

Pod postem z okładką pojawiło się sporo komentarzy. Wiele osób zachwycało się Lewandowską. "Pani Annie, to czy ją się lubi, czy nie, pracowitości odmówić nie można. Tylko pozazdrościć takiej determinacji i konsekwencji w działaniu", "Wielki szacunek dla pani Ani. Jest dla mnie ogromnym autorytetem", "Świetna stylówka", "Piękna Ania", "Okładka rewelacja! Prostota zawsze się obroni" - pisali. Niektórzy nie byli jednak zadowoleni. "Pani Anna niedługo zacznie wyskakiwać z lodówki", "Kupię, bo kupuję co miesiąc, ale wolałabym inną kobietę" - twierdzili internauci.