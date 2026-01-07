Natalia Niemen była gościnią podcastu "Galaktyka Plotek". W rozmowie z Marcinem Wolniakiem opowiedziała między innymi o rozpadzie małżeństwa, trudnych doświadczeniach związanych z religią, jak również o swojej karierze. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat wizerunku piosenkarki.

Natalia Niemen o farbowaniu włosów

Natalia Niemen jest pewna siebie i doskonale zdaje sobie sprawę nie tylko ze swoich talentów, ale także urody. Wokalistka stawia na naturalność i od lat nie farbuje włosów, czym wpisuje się w światowe trendy. Zapytana o to, dlaczego nie farbuje włosów, nie owijała w bawełnę i zdradziła, że zainspirowała się Andie MacDowell, której znakiem rozpoznawczym stała się burz siwych włosów. Przypomnijmy, że aktorka zadebiutowała w siwych włosach na festiwalu filmowym w Cannes 2021 roku i zrobiła to wbrew radom swojego agenta.

- Wydaje mi się, że zaczęło się od Andie MacDowell, która zobaczyłam lat temu kilka w tej szopie srebrnej. Zainspirowało mnie to. Nie wiem, czy gdyby ten trend nie powstał, sama bym go rozpoczęła. Pewnie nie. Zainspirowało mnie coraz bardziej poszerzające się grono pań z innych krajów niż Polska, które te siwe włosy zaczęły chodować - wyznała gwiazda. Na tym jednak nie koniec. Niemen miała więcej powodów, by odstawić farby do włosów.

Po drugie indywidualizm - nie przymierzając, zawsze byłam indywidualistką. Po trzecie - ekonomia. Nie płacę co miesiąc, bo to do dobrego fryzjera trzeba chodzić i dobrą farbą się farbować

- podkreśliła, zaznaczając, że bez farbowania jej włosy są zdrowsze i gęstsze. - Nabrały jakiejś takiej fenomenalnej siły. I tyle - po prostu mi się podobają - oceniła 50-latka.

Natalia Niemen o gorzko o religii

Natalia Niemen za sprawą byłego już ukochanego Mateusza Otremby przed laty związała się z protestancką wspólnotą w Poznaniu - zborem Kościoła Chrześcijan Baptystów. Wokalistka doświadczyła jednak w zborze przemocy psychicznej i z niego odeszła. Dziś nazywa go sektą. Po tych trudnych doświadczeniach nie kryje, że ma religii wiele do zarzucenia. - Uważam, że religia to jest najgorsze zło tego świata. I tak jak kiedyś mieliśmy czasy palenia na stosach i inkwizycji, dla mnie nie ma różnicy. (...). Natomiast nie pali się fizycznie ludzi na stosach, czyli się tam nie ścina, ale łamie się serca, łamie się życiorysy - wyjawiła w "Galaktyce Plotek". Niemen dalej odniosła się również wprost do swojej relacji. - Uważam, że przetrwałoby [małżeństwo - przyp. red.] gdyby nie pewien program, który, no akurat jak mówimy już o moim byłym mężu, był wdrukowany w niego od dzieciństwa - oceniła.