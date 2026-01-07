Powrót na stronę główną
Niemen moduluje głos, żeby brzmieć jak ojciec? "Wtedy Niemen zaczął ze mnie wychodzić"
Natalia Niemen w nowym odcinku podcastu Plotka została zapytana, czy naśladuje manierę wokalną znanego ojca. Córka Czesława Niemena zaskoczyła odpowiedzią.
Natalia Niemen była gościnią nowego odcinka podcastu "Galaktyka Plotek". W szczerej rozmowie z Marcinem Wolniewiczem pojawił się wątek często poruszany w kontekście dzieci znanych wokalistów - dziedziczenia talentu, podobieństw w śpiewie i poszukiwania własnej tożsamości artystycznej w cieniu sławnego nazwiska.

Natalia Niemen o inspiracji Czesławem Niemenem. Odkryła swój prawdziwy wokal, gdy miała 35 lat 

Prowadzący zwrócił uwagę, że w przypadku potomków znanych muzyków trudno uciec od skojarzeń z rodzicami. Jako przykład przywołał Anię Rusowicz, która z czasem świadomie zwróciła się ku stylistyce retro i zaczęła śpiewać w sposób wyraźnie nawiązujący do głosu swojej mamy - Ady Rusowicz. W tym kontekście zauważył, że także w obecnym śpiewie Natalii Niemen słychać charakterystyczne cechy wokalne Czesława Niemena.

- Nie mam pojęcia, jak to było z Anią, muszę kiedyś ją wypytać, bo o tym na przykład nie rozmawiałyśmy - przyznała Niemen, zaznaczając, że jej własna droga była zupełnie inna. Jak zdradziła, "swój prawdziwy głos" odnalazła dopiero po latach. Było to związane,z tym, że zaczęła codziennie pracować nad śpiewem. - Ja swój głos znalazłam w 35 roku życia - wyznała.

Natalia Niemen o muzycznych fascynacjach. Zdradziła, kto miał największy wpływ na to, jak dzisiaj śpiewa

Jak się okazuje, kluczową rolę w pracy nad głosem odegrały nie dzieła Czesława Niemena, a jej fascynacja Steve’em Perrym, legendarnym wokalistą zespołu Journey. Jak wspominała, już w dzieciństwie ojciec zachęcał ją i siostrę do słuchania właśnie tego wokalisty wierząc, że to najlepsza szkoła śpiewu. - Potrafiłam oglądać koncert zespołu Journey tak, że robiłam stop klatki i sama próbowałam - zdradziła. To właśnie wtedy, jak przyznała, "coś niemenowskiego" zaczęło naturalnie wychodzić w jej głosie.

Natalia Niemen podkreśliła jednak, że nie była to świadoma próba kopiowania ojca. Jej zdaniem to raczej splot genów i podobnych fascynacji muzycznych. Zwróciła też uwagę, że wokaliści, których słuchała często inspirowali się wzajemnie swoją twórczością, co też mogło mieć wpływ na to, jak aktualnie śpiewa. 

