Prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną Martą Nawrocką 6 stycznia uczestniczył w warszawskim Orszaku Trzech Króli. Był to ich pierwszy udział w tym wydarzeniu w roli pary prezydenckiej. Głowie państwa i pierwszej damie towarzyszył ich nastoletni syn Antoni.

Marta Nawrocka zaskoczyła stylizacją na Orszaku Trzech Króli. "W pełni zgodny z zasadami oficjalnej elegancki"

Stylizacja pierwszej damy Marty Nawrockiej zwróciła naszą uwagę podczas warszawskiego Orszaku Trzech Króli. Ewa Rubasińska-Ianiro podkreśliła, że nie był to wyłącznie poprawny wybór garderoby, lecz świadomy komunikat wizerunkowy. - Stylizacja pierwszej damy jest czymś więcej niż poprawnym wyborem garderoby. To symboliczne podsumowanie minionego roku, okresu pełnego wzlotów, ale i wyraźnych upadków, zamknięte w języku mody i ceremonialnego dress codu - oceniła ekspertka. Nawrocka postawiła na ciemnoszafirowy, minimalistyczny płaszcz wiązany w pasie. Jak zaznaczyła stylistka, był to wybór w pełni zgodny z zasadami oficjalnej elegancji. - Ciemnoszafirowy, minimalistyczny płaszcz wiązany w pasie bez klap, czarny golf, czarne skórzane botki i rękawiczki tworzyły zestaw w pełni zgodny z dress codem typu formal daywear, w którym liczy się umiar, spójność kolorystyczna i brak dekoracyjnej nadinterpretacji - podkreśliła w rozmowie z Plotkiem.

Marta Nawrocka sięgnęła po toczek. Stylistka wyjaśnia jego polityczne znaczenie

Kluczowym elementem stylizacji okazał się toczek, znany w terminologii modowej jako pillbox hat lub brimless hat. Według Rubasińskiej-Ianiro ma on szczególne znaczenie. - Jest to obecnie dodatek na topie modowych akcesoriów. To nakrycie głowy od dekad funkcjonuje jako symbol autorytetu i kontroli przekazu - stwierdziła. Do osób publicznych, które sięgały po ten element garderoby, stylistka zaliczyła: Jacqueline Kennedy, królową Elżbietę II, księżną Kate, królową Letizię, a także Brigitte Macron. - W modzie politycznej toczek nie jest ozdobą, a narzędziem komunikacji - zaznaczyła stylistka. - Nawrocka spełniała trzy kluczowe kryteria mody oficjalnej: była adekwatna do sytuacji, precyzyjnie dopasowana do osoby oraz jednoznacznie podkreślała jej charakter. Bez efektów specjalnych, za to z jasnym sygnałem stabilności i domknięcia pewnego nierównego stylizacyjnie etapu. To przykład stylu, który nie próbuje się podobać, lecz porządkuje wizerunek i nadaje mu sens - podsumowała. Zdjęcia stylizacji pierwszej damy zobaczycie w naszej galerii:

