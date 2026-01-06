Mery Spolsky mimo iż od lat przyzwyczaja fanów do odważnych decyzji wizerunkowych, to swoją najnowszą metamorfozą wywołała spore poruszenie. Wokalistka rozpoczęła 2026 rok od radykalnej zmiany fryzury, rezygnując z włosów sięgających ramion na rzecz bardzo krótkiego, wyrazistego cięcia. Nie dziwi więc, że nowa odsłona gwiazdy natychmiast stała się tematem licznych komentarzy i dyskusji w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Monika Richardson o metamorfozie. Jakie włosy sobie jeszcze zafunduje?

Mery Spolsky zdecydowała się na radykalne cięcie. Zanany stylista fryzur nie kryje zachwytu

W związku z metamorfozą Mery Spolsky redakcja Plotka skontaktowała się z jednym z najbardziej znanych stylistów fryzur gwiazd w Polsce. Leszek Czajka, który m.in. odpowiada za głośną i odważną metamorfozę Anety Kręglickiej w rozmowie z nami nie krył uznania dla decyzji wokalistki. Jego zdaniem to krok, który idealnie wpisuje się w aktualne trendy i podkreśla osobowość Mery Spolsky.

- To bardzo odważna, oryginalna i wyrazista zmiana w wizerunku. Jestem zwolennikiem wszelkiego rodzaju zmian i metamorfoz - jak ta. One są potrzebne i często działają na plus - wyjawił. Leszek Czajka wyznał również, że trendy cały czas ewoluują, podobnie jak ludzie. Przy okazji ekspert zaznaczył, że początek nowego roku jest idealnym czasem na podobne metamorfozy. - Moda idzie z duchem czasu, trendy nieustannie się zmieniają, tak jak my sami, dlatego warto eksperymentować. I nie dotyczy to wyłącznie gwiazd - nowy rok szczególnie sprzyja takim decyzjom - wyjawił w rozmowie z Plotkiem ekspert.

Mery Spolsky przeszła sporą metamorfozę. Fani są jednomyślni

Pod zdjęciem Mery Spolsky z nową fryzurą natychmiast zaroiło się od komentarzy, a ton większości z nich nie pozostawiał wątpliwości - fani są zachwyceni metamorfozą. Internauci zwracali uwagę nie tylko na odwagę wokalistki, ale też na to, jak bardzo krótkie cięcie pasuje do jej charakterystycznej urody i scenicznej energii.

Wiele osób porównywało nowy wizerunek Mery do ikon popkultury. Wśród komentarzy pojawiły się głosy, że piosenkarka wygląda teraz niczym Liza Minnelli. "Fryzura wprost stworzona dla ciebie" - podsumował jeden z fanów. "Świetnie i bardzo twarzowo", "Mega uroczo wyglądasz", "No hotówa" - pisali inni rozentuzjazmowani wielbiciele gwiazdy.