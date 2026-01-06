Powrót na stronę główną
Mery Spolsky zdecydowała się na odważne cięcie. Stylista krótko podsumował jej metamorfozę

Norbert Żyła
Mery Spolsky znów udowodniła, że nie boi się odważnych decyzji wizerunkowych. Tym razem gwiazda postawiła na fryzurę, obok której trudno przejść obojętnie. W rozmowie z Plotkiem metamorfozę wokalistki skomentował znany stylista fryzur gwiazd - Leszek Czajka.
Mery Spolsky
Mery Spolsky; Fot. Instagram/meryspolsky

Mery Spolsky mimo iż od lat przyzwyczaja fanów do odważnych decyzji wizerunkowych, to swoją najnowszą metamorfozą wywołała spore poruszenie. Wokalistka rozpoczęła 2026 rok od radykalnej zmiany fryzury, rezygnując z włosów sięgających ramion na rzecz bardzo krótkiego, wyrazistego cięcia. Nie dziwi więc, że nowa odsłona gwiazdy natychmiast stała się tematem licznych komentarzy i dyskusji w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Monika Richardson o metamorfozie. Jakie włosy sobie jeszcze zafunduje?

Mery Spolsky zdecydowała się na radykalne cięcie. Zanany stylista fryzur nie kryje zachwytu

W związku z metamorfozą Mery Spolsky redakcja Plotka skontaktowała się z jednym z najbardziej znanych stylistów fryzur gwiazd w Polsce. Leszek Czajka, który m.in. odpowiada za głośną i odważną metamorfozę Anety Kręglickiej w rozmowie z nami nie krył uznania dla decyzji wokalistki. Jego zdaniem to krok, który idealnie wpisuje się w aktualne trendy i podkreśla osobowość Mery Spolsky.

 - To bardzo odważna, oryginalna i wyrazista zmiana w wizerunku. Jestem zwolennikiem wszelkiego rodzaju zmian i metamorfoz - jak ta. One są potrzebne i często działają na plus - wyjawił. Leszek Czajka wyznał również, że trendy cały czas ewoluują, podobnie jak ludzie. Przy okazji ekspert zaznaczył, że początek nowego roku jest idealnym czasem na podobne metamorfozy. -  Moda idzie z duchem czasu, trendy nieustannie się zmieniają, tak jak my sami, dlatego warto eksperymentować. I nie dotyczy to wyłącznie gwiazd - nowy rok szczególnie sprzyja takim decyzjom - wyjawił w rozmowie z Plotkiem ekspert.

Mery Spolsky przeszła sporą metamorfozę. Fani są jednomyślni

Pod zdjęciem Mery Spolsky z nową fryzurą natychmiast zaroiło się od komentarzy, a ton większości z nich nie pozostawiał wątpliwości - fani są zachwyceni metamorfozą. Internauci zwracali uwagę nie tylko na odwagę wokalistki, ale też na to, jak bardzo krótkie cięcie pasuje do jej charakterystycznej urody i scenicznej energii.

Wiele osób porównywało nowy wizerunek Mery do ikon popkultury. Wśród komentarzy pojawiły się głosy, że piosenkarka wygląda teraz niczym Liza Minnelli. "Fryzura wprost stworzona dla ciebie" - podsumował jeden z fanów. "Świetnie i bardzo twarzowo", "Mega uroczo wyglądasz", "No hotówa" - pisali inni rozentuzjazmowani wielbiciele gwiazdy.

Norbert Żyła

