4 stycznia 2026 roku Ariana Grande pojawiła się na gali Critics Choice Awards. Wygląd piosenkarki i aktorki wywołał spore zaskoczenie wśród fanów. Celebrytka zaprezentowała się w najciemniejszym odcieniu włosów od czasu, gdy przyjęła wizerunek inspirowany rolą Glindy. W odróżnieniu od poprzednich, jasnobrązowych i platynowych odcieni Ariana pojawiła się z ciemnobrązowymi włosami w eleganckim upięciu, które zdecydowanie odbiegało od jej dotychczasowego looku. Oprócz zmiany fryzury zachwyciła także wyborem kreacji. Co na jej temat sądzi projektant Robert Czerwik?
Z jednej strony Czerwik nie krył swojego zachwytu nad delikatnością sukni. - Bardzo mi się podoba, jest subtelna, delikatna, dziewczęca, niemal oniryczna. Lekka jak mgła, miękka w ruchu, z pięknym pudrowym kolorem, który działa na Arianie wyjątkowo korzystnie - podkreślił. Według projektanta kolor sukni doskonale podkreślał urodę Grande, nadając jej wizerunkowi niezwykłej lekkości i świeżości. Dodatkowo Czerwik zauważył, że zmiana fryzury na ciemniejszy odcień również była strzałem w dziesiątkę. - Bardzo dobrym ruchem była zmiana koloru włosów. Ciemniejszy odcień daje jej oczom wyraźniejszą oprawę i sprawia, że całość wygląda dojrzalej i bardziej harmonijnie - wyjawił w rozmowie z Plotkiem.
Mimo że ogólny efekt jest satysfakcjonując, Robert Czerwik zauważył pewne mankamenty w dopasowaniu sukni do figury celebrytki. - Ariana wygląda w tej sukience ładnie, ale mam wrażenie, że kreacja jest na nią zbyt obszerna. Gubi się sylwetka, proporcje lekko się rozmywają, a suknia momentami przytłacza drobną figurę artystki - wyjaśnił. Według projektanta, suknia nie podkreślała w pełni atutów figury piosenkarki, co mogło sprawić, że całość wyglądała nieco mniej dopracowaną. - Jest w tym coś z efektu "pożyczonej sukienki starszej siostry" nie dramatycznie źle, ale też nie do końca celnie - dodał. Zdjęcia stylizacji zobaczcie w naszej galerii:
Choć sukienka zachwycała swoją estetyką, projektant zwrócił uwagę, że całość mogłaby zyskać na wyraźniejszym sprecyzowaniu kroju. - Brakuje mi tu momentu zdecydowania. Albo poszedłbym w totalny oversize, uczynił z tej sukni czystą, fruwającą formę, ducha unoszącego się na ramionach. Albo przeciwnie: mocniej zaznaczyłbym talię, krojem czy detalem, żeby przywrócić sylwetce wyraźny punkt odniesienia - zaproponował. Czerwik podkreślił, że aktualny krój sukni balansuje gdzieś pośrodku, pozostawiając go z poczuciem niedosytu. - To look, który jest blisko zachwytu, lecz nie do końca go domyka - podsumował.