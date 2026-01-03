Pod koniec grudnia 2025 roku gruchnęły wieści o zaręczynach Leona Myszkowskiego i jego wieloletniej partnerki Kseni Ngo. Starszy syn Justyny Steczkowskiej oświadczył się ukochanej na Malediwach, przygotowując do tego specjalne miejsce na plaży. Podczas "Sylwestra z Dwójką" 31 grudnia redaktor Plotka zapytał gwiazdę o plany ślubne Leona.

Justyna Steczkowska o ślubie Leona Myszkowskiego. "Ja nie mogę się wtrącać"

- Ślub to może nie jest tak ważnym wydarzeniem, jak to, że ludzie chcą być ze sobą - stwierdziła na początku Steczkowska, pytana o możliwy, zbliżający się ślub Leona. - Czy ja czekam na to wydarzenie? Ja już wiem, że mój syn się zaręczył. Jestem bardzo szczęśliwa. Dziewczyna jest piękna, mądra, dobra, więc tylko mogę się cieszyć, że dołączyła do naszej rodziny - dodała piosenkarka w rozmowie z Plotkiem.

Nasz dziennikarz zastanawiał się przy tym, czy zaślubiny pary mogą być "ślubem roku". Steczkowska krótko się do tego odniosła. - Czy to będzie ślub roku? To musicie już zapytać młodych... Ja nie mogę się wtrącać, mogę tylko pomóc - skomentowała gwiazda z uśmiechem. Pytana o rady dla zakochanych, podzieliła się ważną refleksją. - W miłości nie ma dobrych rad, więc każdy musi robić to co czuje i chyba to najlepiej wychodzi. Jeśli potrafisz być sobą w małżeństwie, to już jest połowa sukcesu. No i to wszystko! - podsumowała wokalistka.

Narzeczona Leona Myszkowskiego zabrała głos po zaręczynach. Opublikowała poruszający wpis

Przypomnijmy, że zaręczyny Leona i Kseni ogłoszono w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. To właśnie wtedy dziewczyna udostępniła zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia. "Dzisiaj zaczęły się święta Bożego Narodzenia. Czas wdzięczności, bliskości i zatrzymania się na chwilę. Ten rok przyniósł mi wiele emocji, ale jedno wydarzenie zmieniło wszystko. Powiedziałam 'tak'. Dziękuję za miłość, wsparcie i ludzi, którzy byli obok mnie w tym roku" - przekazała pod fotografiami Ksenia, składając do tego życzenia obserwatorom. Zdjęcia z zaręczyn pary znajdziecie w artykule: "Myszkowski oświadczył się partnerce. I to gdzie! Steczkowska pęka z dumy".