"Sylwester z Dwójką" przyciągnął najpopularniejszych wokalistów z show-biznesu. Na scenie zaprezentowali się m.in. Cleo, Doda, Dawid Kwiatkowski oraz Michał Szpak. Nie mogło także zabraknąć Roksany Węgiel, która porwała publikę swoim oryginalnym występem. Piosenkarka wykonała utwór "Błękit" w jasnoniebieskiej kreacji. Sukienka falowała na scenie, co zachwyciło internautów. "Pięknie wygląda w tej sukience", "Świetny występ" - pisali w mediach społecznościowych. Porozmawialiśmy z Roksaną Węgiel o sylwestrowym koncercie.

REKLAMA

Zobacz wideo Roksana Węgiel o pracy w sylwestra. Co za słowa

Roksana Węgiel nie potrafi odpoczywać w sylwestra? Zaskoczyła słowami. "Ja po prostu uwielbiam tę atmosferę"

Nasz dziennikarz Marcin Wolniak zapytał Roksanę Węgiel o to, czy nie wolałaby zamienić pracy w sylwestra na wyjazd i odpoczynek. Wokalistka zaprzeczyła. - Wydaje mi się, że ja jestem uzależniona od grania w sylwestra, bo raz sobie zrobiłam taki właśnie luźniejszy, ten dzień po prostu spędziłam w dresie z najbliższymi, to też było super, aczkolwiek wydaje mi się, że ja po prostu uwielbiam tę atmosferę i bardzo mnie do tego ciągnie, więc jestem przeszczęśliwa, że mogę w tym roku zagrać - komentowała. Wokalistka wspomniała także o swoich celach na 2026 rok. Roksana Węgiel planuje wydać płytę. - Nie mogę się doczekać tego roku 2026 i cieszę się, że mogłam tutaj wystąpić właśnie z "Błękitem", bardzo to doceniam - dodała w rozmowie z nami. Po zdjęcia Roksany Węgiel z "Sylwestra z Dwójką" zapraszamy do naszej galerii.

Galeria Roksana WęgielOtwórz galerię

Roksana Węgiel o współpracy z Telewizją Polską. Tak oceniła sylwestrowy koncert. "Fajnie to wyglądało w kamerze"

W rozmowie z nami Węgiel wyjawiła także, czy Telewizja Polska sprawdziła się w roli organizatora. - Bardzo mi się podobał [koncert - przyp.red.]. Uważam, że ta scena ma ogromny potencjał, jest duża. Fajnie to wyglądało w kamerze, publice też się podobało, bo śpiewali ze mną "Błękit" - powiedziała wokalistka. Roksana Węgiel zapewniła również, że nie była wymagająca wobec organizatora. W jej garderobie znalazły się najpotrzebniejsze produkty, w tym m.in. woda.