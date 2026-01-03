Doda jest jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. W mediach głośno jest nie tylko o jej karierze, ale także życiu uczuciowym. Piosenkarka ma za sobą kilka głośnych rozstań. W październiku 2024 roku wyszło na jaw, że Doda i Dariusz Pachut nie są już razem. "Była to bolesna decyzja, jednak muszę stwierdzić, że nasze drogi się rozeszły. Jestem wdzięczny za te dwa i pół roku, które dzieliliśmy, i życzę Dodzie wszystkiego, co najlepsze w przyszłości" - pisał sportowiec w mediach społecznościowych, dodając, że decyzję podjął po tym, "co zastał w Turcji". W wywiadzie z Plotkiem piosenkarka opowiedziała o miłości.

Doda o życiu uczuciowym. "Całkowicie zachowuję dla siebie"

Nasz dziennikarz Marcin Wolniak zapytał Dodę o to, czy w 2026 roku jest gotowa na nową miłość. - Wszyscy zakładają, że jeszcze nie spotkałam, ponieważ jej nie ma na Instagramie. Jak jej nie ma, to znaczy, że jej w ogóle nie ma. Moje życie prywatne całkowicie zachowuję dla siebie. Mój ostatni, czy to nie był w sumie ostatni, no dobra, medialny związek, w połowie przestał być nim i też rozstanie nie z mojej winy i nie z mojej woli było medialne. Nie chciałam tego - powiedziała.

Doda zaznaczyła, że nie ma zamiaru opowiadać w mediach o swoim życiu uczuciowym. - Prawie trzy lata udaje mi się utrzymywać moje życie prywatne na swoich zasadach, z dala od mediów, z dala od Instagrama, co jest dla mnie ogromnym sukcesem, biorąc pod uwagę, jak kiedyś epatowałam tym na prawo i lewo - komentowała.

Doda o kontakcie z Edytą Górniak. Padły gorzkie słowa o show-biznesie

W wywiadzie Doda wspomniała także o tym, czy po słynnym pojednaniu utrzymuje kontakt z Edytą Górniak. - Ja nie mam z nią bliskich relacji, ale ja w ogóle z nikim nie przyjaźnię się z show-biznesu. Od show-biznesu trzymam się z dala, ale to nie to, że kogoś nie lubię, czy lubię, tylko po prostu dla mojego zdrowia psychicznego, od dziecka, od kiedy się tutaj pojawiłam, wolę mieć dobrych znajomych tutaj, natomiast przyjaciół mam gdzie indziej - powiedziała w rozmowie z Plotkiem. Dodała, że osoby z branży mogą liczyć na jej wsparcie. - Oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba i trzeba komuś pomóc, czy pogadać, czy porozmawiać, ja zawsze jestem, natomiast bliskich kontaktów nie mam z nikim i dobrze mi z tym, bo mam po prostu swoją przestrzeń, żeby zachować zdrowe proporcje zdrowia - skwitowała.