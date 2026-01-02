Zarówno Edyta Górniak, jak i Justyna Steczkowska wielokrotnie były pytane o konflikt, który zrodził się między nimi lata temu. Obie niechętnie wypowiadały się na ten temat. Pod koniec grudnia Edyta Górniak udzieliła Pomponikowi zaskakującego wywiadu, w którym mówiła o tym, że człowiek szczęśliwy nie patrzy zawistnie na innych. W pewnym momencie wspomniała o Justynie Steczkowskiej. - Gdyby ludzie mieli taką wyrozumiałość, że każdy ma swój rytm życia i uczy się... I tak się każdy musi nauczyć tego samego, tylko każdy to robi w innym tempie i innym czasie. I nie trzeba się na siebie złościć. Ja już się nie gniewam na Justynę - wypaliła. W rozmowie z Plotkiem Justyna Steczkowska odniosła się do jej słów.

Justyna Steczkowska odpowiada Edycie Górniak. "Życzę jej..."

W rozmowie z Marcinem Wolniakiem piosenkarka jasno dała do zrozumienia, że nie ma żadnych negatywnych emocji w stosunku do Edyty Górniak. - Myślę, że jeśli ktoś ma do kogoś pretensje, to musi przede wszystkim wybaczyć sobie, bo wtedy zaczyna być szczęśliwy. Ja do nikogo nie mam żalu, w ogóle nie noszę takich rzeczy w sercu, po prostu ich nie mam. Dzięki temu jestem szczęśliwym człowiekiem - zaczęła. Na słowa Górniak zareagowała z uśmiechem. - Jeśli Edi mi wybaczyła, to tak jakby wybaczyła sama sobie. I to mnie na pewno cieszy i życzę jej wszystkiego dobrego w nowym roku - dodała na koniec.

Tej samej nocy Marcin Wolniak na temat Edyty Górniak miał okazję porozmawiać również z Dodą. Jak wiadomo, rok temu piosenkarki podały sobie dłonie. Doda przyznała jednak, że nie utrzymuje bliskich kontaktów z Górniak. - Ja nie mam z nią bliskich relacji, ale ja w ogóle z nikim nie przyjaźnię się z show-biznesu. Od show-biznesu trzymam się z dala, ale to nie to, że kogoś nie lubię, czy lubię, tylko po prostu dla mojego zdrowia psychicznego, od dziecka, od kiedy się tutaj pojawiłam, wolę mieć dobrych znajomych tutaj, natomiast przyjaciół mam gdzie indziej - powiedziała.