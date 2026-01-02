Doda to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w polskim show-biznesie. Przez długi czas wokalistka nie miała najlepszych relacji z Edytą Górniak. Do zgody między artystkami doszło podczas jednego z odcinków "Tańca z gwiazdami". - Po dwudziestu latach takie pojednanie. Pogratulowała mi występu. Kilka słów wymieniłyśmy, bardzo króciutko, bo miałyśmy bardzo mało czasu. (...) Jest to bardzo niezwykłe w tym znaczeniu, że czas, chociaż się go bardzo boimy, wygląda na to, że nam sprzyja - komentowała poruszona Górniak w "halo tu polsat". A jaki teraz mają kontakt?

Doda wprost o kontakcie z Edytą Górniak. "Przyjaciół mam gdzie indziej"

Dziennikarz Plotka Marcin Wolniak zapytał Dodę o to, czy po słynnym pojednaniu utrzymuje kontakt z Edytą Górniak. - Ja nie mam z nią bliskich relacji, ale ja w ogóle z nikim nie przyjaźnię się z show-biznesu. Od show-biznesu trzymam się z dala, ale to nie to, że kogoś nie lubię, czy lubię, tylko po prostu dla mojego zdrowia psychicznego, od dziecka, od kiedy się tutaj pojawiłam, wolę mieć dobrych znajomych tutaj, natomiast przyjaciół mam gdzie indziej - powiedziała w rozmowie z nami. Doda zapewniła jednak, że artyści z branży mogą liczyć na jej wsparcie. - Oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba i trzeba komuś pomóc, czy pogadać, czy porozmawiać, ja zawsze jestem, natomiast bliskich kontaktów nie mam z nikim i dobrze mi z tym, bo mam po prostu swoją przestrzeń, żeby zachować zdrowe proporcje zdrowia psychicznego - dodała.

Doda o sylwestrowym wynagrodzeniu. Jest zadowolona?

W rozmowie z nami wokalistka zdradziła także, co sądzi o wynagrodzeniu za występ na sylwestrze w TVP. - Mamy bardzo duże wynagrodzenie i cieszę się, że jest takie, ponieważ mogę inwestować w rzeczy, w które wcześniej nie mogłam - powiedziała. Zdaniem Dody publiczny nadawca sprawdził się w roli organizatora. - Byłam bardzo, bardzo zaopiekowana. Mieliśmy naprawdę wspaniałe możliwości. Wszystko, co wymyśliłam, zostało spełnione. Czuję się bardzo wdzięczna, ponieważ mogłam rozpostrzeć skrzydła swojej kreatywności i zrobić naprawdę bardzo dobre show dzięki współpracy wielu pionów i również reżysera, który nie powiedział "nie" nigdy - skwitowała.