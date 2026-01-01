Za czasów rządów Jacka Kurskiego w TVP decyzyjność w kwestii zapraszanych gości do programów, w tym "Pytania na śniadanie", budziła spore kontrowersje. Pojawiły się wtedy informacje, że Doda nie otrzymywała propozycji udziału w programach Telewizji Polskiej z powodu blokady nałożonej przez Joannę Kurską. Teraz wokalistka ponownie została zapytana o sprawy sprzed lat.

Doda została zapytana o dawne spięcia z Joanną Kurską. Czy żona Jacka Kurskiego przeprosiła ją za blokowanie w Telewizji Polskiej?

Sama Doda przed laty wielokrotnie podkreślała, że sytuacja wynikała z osobistych animozji, a telewizyjne zakazy wywoływały u niej frustrację. - Producenci mnie zapraszają na różne programy, a w ostatniej chwili dostają telefon z góry, że absolutnie nie. Jakim prawem? Płacę podatki na tę stację. Chcę fajnie występować, a ktoś psuje to przez swoje animozje urojone - mówiła wokalistka w rozmowie z Plotkiem w 2022 roku.

31 grudnia za kulisami "Sylwestra z Dwójką" podczas wywiadu z Marcinem Wolniakiem z Plotka wokalistka ponownie odniosła się do obecnych relacji z Joanną Kurską. Zapytana, czy ta przeprosiła ją za sytuacje sprzed lat, Doda odpowiedziała dosadnie. - Nawet gdyby tak było, to nie mówiłabym tego w wywiadzie (...). Teraz cenię sobie taką dyskrecję i wolałabym, żeby moje rozmowy prywatne również nie były sprzedawane do mediów. I ja na przykład tego nie robię - stwierdziła z całą stanowczością Doda.

Doda oczekuje premiery dokumentu. Produkcja Amazon Prime ma osłonić kulisy prywatnego życia wokalistki

W 2026 roku Doda doczeka się premiery serialu dokumentalnego o swoim życiu i karierze, a produkcja zapowiada się jako intymny portret wokalistki. Portal "Świat Gwiazd" podał, że jedną z osób, które mogą pojawić się w dokumencie, jest właśnie Joanna Kurska. Udział żony byłego prezesa Telewizji Polskiej ma również stanowić symboliczne zamknięcie dawnej historii blokad i nieporozumień sprzed lat.

Produkcja pokaże nie tylko kulisy życia Dody, ale także relacje z osobami, z którymi kiedyś wiązały ją napięcia. Premiera dokumentu odbędzie się już wkrótce na platformie Amazon Prime.