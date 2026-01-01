Jedną z największych tegorocznych imprez sylwestrowych był koncert zorganizowany przez stację TVP2 w Katowicach. Podczas "Sylwestera z Dwójką' widzowie mieli okazję zobaczyć na scenie m.in. Justynę Steczkowską, Marylę Rodowicz, zespół Ich Troje, Dawida Kwiatkowskiego oraz zagraniczną gwiazdę, jaką w tym roku był Sting. Tego wieczoru na scenie pojawiła się także Doda, która jak zawsze zrobiła spektakularne show i zachwyciła widzów. W rozmowie z Marcinem Wolniakiem z Plotka wokalistka wspomniała o wynagrodzeniu, jakie otrzymała za udział w sylwestrowej imprezie. Jak się okazuje, bardzo miło się zaskoczyła nie tylko samą organizacją, ale także budżetem.

REKLAMA

Zobacz wideo Minge zna Dodę od lat. "Żyjemy w wojnie społecznej"

Doda zachwycona organizacją "Sylwestra z Dwójką". "Czuję się wdzięczna"

Doda od zawsze dba o to, aby jej występy miały bogatą oprawę. W tym roku podczas utworu "Nie daj się" zaczęła unosić się nad sceną, co zrobiło ogromne wrażenie na widzach. Zaprezentowała się w kilku zaskakujących kreacjach. Miała także okazję zaśpiewać z Piotrem Kupichą z zespołu Feel i Adamem Asanovem z zespołu Piersi piosenkę "A ty całuj mnie". W rozmowie z Marcinem Wolniakiem wokalistka wspomniała o kulisach imprezy.

Przypomnijmy, że Doda od lat występuje na sylwestrowych imprezach, ale po raz pierwszy pojawiła się na scenie TVP2. Przyznała, że była zachwycona całą organizacją i miała możliwość zrealizować wszystkie swoje pomysły. - Byłam bardzo, bardzo zaopiekowana. Mieliśmy naprawdę wspaniałe możliwości. Wszystko, co wymyśliłam, zostało spełnione. Czuję się bardzo wdzięczna, ponieważ mogłam rozpostrzeć skrzydła swojej kreatywności i zrobić naprawdę bardzo dobre show dzięki współpracy wielu pionów i również reżysera, który nie powiedział "nie" nigdy - wyjaśniła.

Doda wspomniała o wynagrodzeniu za sylwestra TVP. "Mogę inwestować"

W dalszej części rozmowy Marcin Wolniak wspomniał dawne wywiady Dody, kiedy podkreślała, że często musiała dopłacać do swojego show, aby zorganizować je na takim poziomie, jaki sobie wymyśliła. Wszystko dlatego, że telewizje nie pokrywały tych budżetów. A jak było w tym roku? Jak się okazuje, również w tej kwestii Telewizja Polska nie zawiodła. - Mamy bardzo duże wynagrodzenie i cieszę się, że jest takie, ponieważ mogę inwestować w rzeczy, w które wcześniej nie mogłam - podsumowała Doda.