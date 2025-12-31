Kaeyra, czyli Karolina Baran, to 24-letnia wokalistka z Chicago, która zdobyła serca słuchaczy nie tylko w USA, ale i na całym świecie. Dzięki udziałowi w takich programach jak "American Idol" i "America's Got Talent" zyskała szerokie uznanie, a jej największy przebój - "Sour" - stał się jednym z najczęściej granych utworów w polskich stacjach radiowych. Piosenkarka już niedługo wystąpi jako jedna z gwiazd "Sylwestra z Dwójką". Z tej okazji redaktor Plotka, Marcin Wolniak, porozmawiał z nią o muzycznych planach na 2026 rok.

Kaeyra planuje zgłosić się na preselekcje do Eurowizji? Zdradziła, dlaczego nie zrobiła tego w tym roku

W rozmowie z Plotkiem Kaeyra wyjawiła, że jednym z jej celów na nadchodzący rok jest jeszcze większa obecność na polskim rynku - nie tylko muzycznie, ale także prywatnie. Marzy o tym, by regularnie pojawiać się w polskich rozgłośniach radiowych i zyskać jeszcze bliższy kontakt z polskimi fanami. W związku z jej ambicjami, rodzi się pytanie - czy Kaeyra rozważa udział w przyszłorocznej edycji Konkursu Piosenki Eurowizji? - Mam nadzieję, że kiedyś się zgłoszę. To jest na pewno duże marzenie. Robiliśmy dużo sesji i mamy kilka piosenek, które by się nadawały - zdradziła.

Piosenkarka wyjaśniła także powód, dlaczego nie zdecydowała się zgłosić do Eurowizji w mijającym już roku. - Politycznie nie zgadzam się z tym, co dzieje się wokół konkursu. Nie jest to zgodne z tym, co chcę reprezentować - stwierdziła. Marcin Wolniak dopytał Kaeyrę, czy według niej artysta, który wygra polskie eliminacje, powinien ostatecznie pojechać na konkurs czy się wycofać. - Myślę, że jest to ich decyzja. Moim zdaniem Polska w ogóle nie powinna brać w tym roku udziału w Eurowizji, ale to zależy już od danego artysty. Ja mam kontrolę tylko nad moimi decyzjami - odparła.

Kaeyra przeprowadziła się z powrotem do Polski. Co ją zaskoczyło?

W tej samej rozmowie Kaeyra przyznała, że 2025 rok był dla niej pełen szalonych wydarzeń. Jednym z nich okazał się powrót do Polski. Warto przypomnieć, że wokalistka pochodzi z Raciborza na Śląsku. - Przeprowadziłam się do Polski. Nie sądziłam, że to zrobię - wyznała. Co ją zaskoczyło po powrocie w rodzinne strony? - Jestem zaskoczona tym, że tu też jest drogo. Pamiętam, że gdy byłam młodsza, to lubiłam tu przylatywać, bo było wszystko tańsze. Teraz nie ma dużej różnicy - podsumowała.