Leon Myszkowski jest spełniony zawodowo i prywatnie. W tej drugiej sferze ważną rolę odgrywa Ksenia Ngo, która od niedawna stała się jego narzeczoną. Zakochani póki co nie znają daty ślubu, a pytań na ten temat nie brakuje. W 2025 roku wielu skoncentrowało się na weselu Kurzopków, wokół którego nie brakowało zainteresowania. Leon Myszkowski planuje podobną imprezę?
Poruszyliśmy z Myszkowskim temat najgorętszego ślubu 2025 roku, czyli uroczystości Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. O tej ceremonii pisano już kilka dni przed, a po niej nie zabrakło zdjęć w mediach, również zrobionych przez fotoreporterów, dla których były wystawione krzesła. Myszkowskiemu również marzy się taki medialny ślub? Syn Steczkowskiej na początku nie mógł opanować rozbawienia pytaniem. - Myślę, że jeżeli, to pierwsza ceremonia byłaby dla rodziny i znajomych - zaczął, śmiejąc się. - Nie chcę mówić, że nie, bo może będziemy organizowali wielki, medialny ślub i zaprosimy media - wspomniał. Najbardziej mu zależy na tym, żeby była ugoszczona najbliższa rodzina. - Niekoniecznie bym chciał, żeby to było rozdmuchane - podsumował przed naszą kamerą na próbach do Sylwestra z Dwójką 2025.
25 grudnia dowiedzieliśmy się o tym, że starszy syn Steczkowskiej ma już narzeczoną. Ten fakt był przez pewien czas trzymany w tajemnicy. "Dzisiaj zaczęły się święta Bożego Narodzenia. Czas wdzięczności, bliskości i zatrzymania się na chwilę. Ten rok przyniósł mi wiele emocji, ale jedno wydarzenie zmieniło wszystko. Powiedziałam tak. Dziękuję za miłość, wsparcie i ludzi, którzy byli obok mnie w tym roku" - napisała ukochana Myszkowskiego. Do oświadczyn doszło w bajkowych i bardzo romantycznych okolicznościach - zakochani pokazali piękne kadry zrobione na Malediwach. Pod zdjęciami, które udostępniła Ksenia, nie mogło zabraknąć słów wsparcia od przyszłej teściowej. "Mama szczęśliwa, piękna para! Miłość kwitnie" - napisała radośnie Justyna Steczkowska.