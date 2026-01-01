Leon Myszkowski jest spełniony zawodowo i prywatnie. W tej drugiej sferze ważną rolę odgrywa Ksenia Ngo, która od niedawna stała się jego narzeczoną. Zakochani póki co nie znają daty ślubu, a pytań na ten temat nie brakuje. W 2025 roku wielu skoncentrowało się na weselu Kurzopków, wokół którego nie brakowało zainteresowania. Leon Myszkowski planuje podobną imprezę?

REKLAMA

Zobacz wideo Myszkowski już wtedy wiedział, że to miłość

Leon Myszkowski szczerze o porównaniu do ślubu Kurzopków. Śmiechom nie było końca

Poruszyliśmy z Myszkowskim temat najgorętszego ślubu 2025 roku, czyli uroczystości Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. O tej ceremonii pisano już kilka dni przed, a po niej nie zabrakło zdjęć w mediach, również zrobionych przez fotoreporterów, dla których były wystawione krzesła. Myszkowskiemu również marzy się taki medialny ślub? Syn Steczkowskiej na początku nie mógł opanować rozbawienia pytaniem. - Myślę, że jeżeli, to pierwsza ceremonia byłaby dla rodziny i znajomych - zaczął, śmiejąc się. - Nie chcę mówić, że nie, bo może będziemy organizowali wielki, medialny ślub i zaprosimy media - wspomniał. Najbardziej mu zależy na tym, żeby była ugoszczona najbliższa rodzina. - Niekoniecznie bym chciał, żeby to było rozdmuchane - podsumował przed naszą kamerą na próbach do Sylwestra z Dwójką 2025.

Leon Myszkowski poprosił Ksenię o rękę na plaży. Wtem odezwała się Justyna Steczkowska

25 grudnia dowiedzieliśmy się o tym, że starszy syn Steczkowskiej ma już narzeczoną. Ten fakt był przez pewien czas trzymany w tajemnicy. "Dzisiaj zaczęły się święta Bożego Narodzenia. Czas wdzięczności, bliskości i zatrzymania się na chwilę. Ten rok przyniósł mi wiele emocji, ale jedno wydarzenie zmieniło wszystko. Powiedziałam tak. Dziękuję za miłość, wsparcie i ludzi, którzy byli obok mnie w tym roku" - napisała ukochana Myszkowskiego. Do oświadczyn doszło w bajkowych i bardzo romantycznych okolicznościach - zakochani pokazali piękne kadry zrobione na Malediwach. Pod zdjęciami, które udostępniła Ksenia, nie mogło zabraknąć słów wsparcia od przyszłej teściowej. "Mama szczęśliwa, piękna para! Miłość kwitnie" - napisała radośnie Justyna Steczkowska.