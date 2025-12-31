31 grudnia podczas "Sylwestra z Dwójką" na scenie w Katowicach pojawią się m.in.: Doda, Justyna Steczkowska, Maryla Rodowicz, Roxie Węgiel, Michał Szpak oraz gwiazda wieczoru - Sting. Pośród gwiazd zabraknie jednak wykonawców disco polo, którzy w ostatnich latach często pojawili się podczas imprez TVP. Dziennikarz stacji Grzegorz Dobek porozmawiał na ten temat z naszym reporterem Marcinem Wolniakiem.

Brak disco polo podczas "Sylwestra z Dwójką". "Są stacje, które mają tego gatunku trochę więcej"

Nasz redaktor wprost zapytał dziennikarza o brak wykonawców disco polo podczas imprezy sylwestrowej TVP. Dobek po chwili zastanowienia stwierdził, że to ważne, iż podczas sylwestra widzowie mogli cieszyć się różnorodnością. - To można też w drugą stronę trochę odwrócić... Wczoraj byliśmy na próbie Malika Montany i ktoś mówił: "Rapsy? W TVP?". No właśnie o to chodzi, bo po to jest sylwester, żeby było różnorodnie, więc ja się cieszę, że usłyszałem i "Małgośkę" i najnowsze hity z rozgłośni radiowych i Malika Montanę - skomentował prezenter.

- Są stacje, które mają tego gatunku trochę więcej, trochę tego no i super. Każdy może sobie wybrać. (...). Super, że jest taka różnorodność, bo jak się patrzy na artystów wszystkich imprez sylwestrowych to po pierwsze podziw, że mamy ich tylu i trzeba się z tego cieszyć - dodał jasno Dobek.

TVP będzie walczyć o oglądalność z Polsatem

Zdaniem Marcina Wolniaka, który wyraził swoją opinię na temat sylwestrowych imprez w artykule: "Sting zamiast 'Despacito' z playbacku. 'Sylwester z Dwójką' to sylwester spełnionych marzeń? To widziałem na próbach", głównym konkurentem Telewizji Polskiej będzie 31 grudnia Polsat oraz ich "Sylwestrowa Moc Przebojów" w Toruniu. Podczas imprezy wystąpią również wielkie gwiazdy - m.in. Beata Kozidrak i Bajm, Edyta Górniak, Skolim oraz Zenon Martyniuk. Nasz redaktor ocenił, że TVP może jednak wygrać ze względu na obecność na scenie w Katowicach Stinga. "Zaśpiewa swoje wielkie przeboje, które znają całe pokolenia na całym świecie. (...) Gdy ogłoszono, że Sting przywita nowy rok z TVP, w głowie miałem jedno - 'pozamiatane'. I dalej tak uważam. I żadne słupki tego nie zmienią" - napisał Marcin Wolniak.