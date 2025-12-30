Niedawna reklama piwa z udziałem Tomasza Karolaka wzbudziła w mediach spore kontrowersje. Aktor wystąpił w spocie przebrany za Świętego Mikołaja, co według wielu internautów i specjalistów od terapii było nietrafionym, a przy tym bardzo szkodliwym społecznie pomysłem.

Ilona Felicjańska krytykuje Tomasza Karolka. Mówi wprost o szkodliwości spożywania alkoholu

O zabranie głosu w sprawie poprosiliśmy Ilonę Felicjańską. Modelka, która w przeszłości sama mierzyła się z problemem uzależnienia, w szczerej rozmowie z Plotkiem nie kryła oburzenia reklamą, w której udział wziął znany m.in. z "Listów do M." aktor. - Cieszy mnie, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę ze szkodliwości picia alkoholu. Bo to już nie chodzi o nadużywanie, są badania, które potwierdzają, że nie ma - powtórzę, nie ma - dozwolonej nieszkodliwej dawki alkoholu - stwierdziła. Dalej Felicjańska wprost odniosła się do własnych przezyć. - Alkohol to trucizna. Powolny morderca. Doświadczyłam tego na sobie, dlatego to ważny dla mnie temat - stwierdziła dosadnie, zwracając uwagę na potrzebę nagłaśniania tematu.

Ilona Felicjańska o odpowiedzialności gwiazd. Zwraca uwagę, że przez alkohol cierpią dzieci

W rozmowie z Plotkiem Felicjańska zwróciła również uwagę na fakt odpowiedzialności celebrytów promujących alkohol. Modelka zaznaczyła przy tym, że ten ma destrukcyjny wpływ na wiele polskich rodzin. - Reklamowanie? Pokazuje wg mnie zupełny brak odpowiedzialności bądź wiedzy na ten temat. Jeśli natomiast wyznacznikiem są pieniądze? To dla mnie branie udziału w tragediach wielu rodzin, a w tym i dzieci - wyznała stanowczo Felicjańska.

Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, gdy Ilona Felicjańska komentuje kontrowersje związane z reklamowaniem alkoholu. W przeszłości modelka podkreślała, że ten niszczy nasz organizm, uzależnia i prowadzi do nieszczęść, a w efekcie nawet do śmierci. - Uważam, ze promowanie alkoholu jest szkodliwe! To promowanie trucizny. Legalnej niestety - wyznała w rozmowie z Plotkiem, odnosząc się do kampanii reklamowej napojów procentowych, w której wziął udział m.in. Bogusław Linda.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom