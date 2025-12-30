2025 rok z pewnością nie należał do Macieja Peli do najłatwiejszych. W listopadzie doszło do sfinalizowania jego rozwodu z Agnieszką Kaczorowską. Rozstanie pary było szeroko komentowane w mediach, jednak, jak podkreśla tancerz, udało mu się już odzyskać wewnętrzny spokój. Teraz Maciej Pela zdradził nam, że ze spokojem zamierza wejść także w nadchodzący rok.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczere wyznanie

Maciej Pela o sylwestrowych planach. To przygotował dla córek

Maciej Pela w rozmowie z Plotkiem wyjawił, że 31 grudnia zamierza rozpocząć od generalnego sprzątania. Wyjaśnił, z jakiego powodu jest to dla niego niezwykle ważne. - Dzień sylwestrowy zaczniemy domowymi porządkami - posegregujemy zabawki, zdecydujemy co oddać w nowym roku, ja wysprzątam dom, żeby wejść w 2026 ze świeżą przestrzenią, poukładanym rytmem - mówi nam tancerz. Choć Pela nie wybiera się na bal do białego rana, zaplanował urocze atrakcje dla swoich córek. - Wieczorem jedziemy z dziewczynkami na imprezę w klimacie Lilo & Stitch. Będziemy skakać i bawić się na całego, a ja zadbam o taneczne animacje - dodaje.

Maciej Pela zdradził też, jak zamierza powitać 2026 rok. Tym razem stawia na relaks i wyciszenie - tak, jak chciałby, żeby wyglądały najbliższe miesiące w jego życiu. - Odliczać do północy będę zapewne z kubkiem herbaty w ręku, pod kocem, z rozpalonym kominkiem. Z całkowitym spokojem, zrelaksowany - tak jak chciałbym czuć się cały nadchodzący rok - mówi nam tancerz.

Maciej Pela wyjawił, co było dla niego najtrudniejsze po rozwodzie

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela dzielą się opieką nad córkami. W tym roku dziewczynki Wigilię spędzały z mamą. Tancerz, który niedawno był gościem naszego podcastu "Galaktyka Plotek" opowiedział, że aspekt rozstania związany z córkami był dla niego jedną z najtrudniejszych rzeczy. Spytany, co było dla niego najcięższe w związku z rozpadem małżeństwa, odpowiedział, że "pogodzenie się z tym, że nie będzie już ojcem na sto procent".

- To oczywiście było bardzo złudne, ponieważ dalej jestem ojcem na sto procent pomimo opieki naprzemiennej i wykorzystuję maksymalnie czas, który mam dany do tego, aby spędzać go z córkami - opowiedział w podcaście tancerz. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.