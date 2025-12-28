Stylistka wzięła pod lupę kreację Nawrockiej na kolędowaniu. Nie patyczkowała się

Mimo świątecznego czasu Marta i Karol Nawroccy wypełniają swoje obowiązki. 24 grudnia złożyli Polakom życzenia. - Niech cud Narodzenia Pańskiego obudzi w Państwa sercach nadzieję. Niech Boże Dziecię błogosławi naszej ukochanej Ojczyźnie - mówił Nawrocki na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. - Niech ucichną dzisiaj wszelkie spory. Życzymy pokoju i pomyślności w Boże Narodzenie i we wszystkie dni nowego roku - dodała pierwsza dama. Teraz para prezydencka pojawiła się na wyjątkowym wydarzeniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Smaszcz wprost o stylu Nawrockiej. Tak ją ocenia

Marta i Karol Nawroccy na świątecznym kolędowaniu. Tak się prezentowali

28 grudnia para prezydencka przybyła do Koniakowa. To właśnie tam w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła odbył się Góralski Koncert Kolęd i Pastorałek Zespołu Regionalnego "Istebna" i "Mała Istebna". Uwagę przykuł nie tylko repertuar artystów występujących podczas wydarzenia, ale również stylizacje Marty i Karola Nawrockich. Pierwsza dama zaprezentowała się w bordowym garniturze. Zestawiła go z czarną koszulą oraz opaską w tym samym kolorze. Karol Nawrocki postawił natomiast na czarny garnitur i granatowy krawat. Po kadry z wydarzenia zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Galeria NawroccyOtwórz galerię

Marta Nawrocka w eleganckiej kreacji. Co na to stylistka?

O ocenę stylizacji pierwszej damy poprosiliśmy Ewę Rubasińską-Ianiro. Ekspertka zdobyła się na mocne słowa. "To nie była zła stylizacja, to była stylizacja po prostu wybrakowana. Czarna koszula poprawna, męska, ale bez innego pomysłu na zaistnienie. Robienie użytku z elementów męskich stylizacji Marty Nawrockiej to jej normalny numer, ale tak bez żadnej finezji i smaku, jedynie do odhaczenia, to nie ma sensu. Nie robi różnicy, nie wyróżnia, jest bez smaku" - powiedziała. Stylistka wspomniała także o ozdobie we włosach pierwszej damy. "Opaska na włosy na szczęście to udana próba ratowania całości wizerunku i to jedyny element, który próbował opowiedzieć jakąś historię, nawet jeżeli mało znaczący. Ale to za mało" - przekazała w rozmowie z Plotkiem.

Zdaniem stylistki w kreacji Nawrockiej zabrakło detali. "Styl nie polega na odhaczaniu trendów. Styl polega na ich dosmakowaniu. Detale są w modzie tym, czym przyprawy w kuchni. Można ugotować idealną zupę, tylko po co, skoro nikt nie dodał soli i pieprzu? Gdzie jest akcent, który nadaje sens całości? To właśnie detale decydują, czy stylizacja świąteczna na kolędowaniu jest tylko poprawna, czy faktycznie świąteczna" - dodała. Ewa Rubasińska-Ianiro podsumowała stylizację Nawrockiej dosadnymi słowami. "Poprawna. Bezpieczna. I kompletnie pozbawiona charakteru" - usłyszeliśmy.