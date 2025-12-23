Gotowanie jest jedną z pasji Macieja Peli. Tancerz na Instagramie często pokazuje, jak buszuje w kuchni i sprawdza nowe przepisy. Święta Bożego Narodzenia to idealny moment, aby przetestować nowe potrawy i popisać się kulinarnymi umiejętnościami. Pela w rozmowie z Plotkiem zdradził jednak, że w tym roku skupia się na pieczeniu ciast, Podzielił się także pewną radą dotyczącą przygotowywania świątecznych potraw.

Maciej Pela zdradził, co robi na święta. Ma pewną radę dla wszystkich

Maciej Pela specjalnie dla nas zdradził, co robi na tegoroczne święta Bożego Narodzenia.- W tym roku szykuje tylko ciasta, które wezmę do moich rodziców. Tak że wielkie gotowanie odpuszczam, ale ze słodkościami poszaleję - przekazał nam. Tancerz zdradził również, która świąteczna potrawa jest jego ulubioną. - Na święta najbardziej lubię barszcz z uszkami. Nie wiem, czemu na Boże Narodzenie barszcz smakuje jakoś inaczej. Może to po prostu szczypta nostalgii - podkreślił.

Maciej Pela ma dla fanów pewną radę. To pomoże wszystkich w pozbyciu się problemu z marnowaniem jedzenia. - Nie będzie to sekret kulinarny, natomiast jest taka dewiza, którą wprowadzam od zeszłego roku i kiedy w przyszłości zorganizuję wigilię u siebie, dla całej rodziny, to mam nadzieję, będzie ona mocno zakorzeniona. Mianowicie: planując ilość jedzenia, spisz to, a następnie podziel przez dwa - tyle wystarczy i nie zajedziesz się w kuchni - radzi tancerz. Zgadzacie się z nim?

Maciej Pela nie spędzi wigilii z córkami. Co będzie robił?

Maciej Pela w tym roku nie będzie z córkami podczas wigilii. Grafik dogadał z byłą żoną. "Maciej nie spędzi wigilii z córkami w tym roku. Razem z byłą żoną ma ustaloną opiekę naprzemienną i w ten dzień dziewczynki będą z mamą. Pela spędzi z nimi za to pierwszy dzień świąt" - przekazał informator w rozmowie z Plotkiem. Tancerz nie zostanie w domu w wigilię. "Odwiedzi podopiecznych stowarzyszenia Karan (Katolicki Ruch Antynarkotyczny - przyp.red.), w którym się udziela" - przekazano nam. ZOBACZ TEŻ: Już wiadomo, jak będą wyglądać święta u Kaczorowskiej. Wszystko zaplanowała