Co roku szykujemy się do świąt Bożego Narodzenia. Nie tylko sprzątamy, ale również gotujemy i przygotowujemy się na wizytę najbliższych. W głowach pojawia się jednak pytanie - jak uniknąć tematów, które wzbudzają powszechne kontrowersje, np. tych politycznych. O to zapytaliśmy Filipa Chajzera, którego odpowiedź może zaskoczyć niejedną osobę.

Filip Chajzer o świątecznych kłótniach. Warto ich unikać?

Tematów, które powodują wśród bliskich dyskusje, a często nawet i kłótnie, jest wiele. Nie da się ukryć, że jednym z nich jest polityka. Czy da się uniknąć świątecznych tarć? Jak to zrobić? O tę kwestię zapytaliśmy Filipa Chajzera, który zaskoczył nas swoją odpowiedzią. - A ja tam uważam, że bez fajnego świątecznego starcia święta są zasadniczo nudne - stwierdził już na wstępie dziennikarz. - Co roku ten sam dyktat - bez kłótni, a jak ktoś ma ochotę? Przecież możemy się pięknie różnić, a zawsze będzie ciekawiej. Tak dla fabuły - dodał Chajzer. Na koniec jednak zaznacza, że "każdy ma prawo mieć swoje zdanie". - A jak wiadomo, tam, gdzie wszyscy myślą tak samo, tak naprawdę nie myśli nikt - skwitował dziennikarz. Zgadzacie się z nim? Dajcie znać w komentarzach.

