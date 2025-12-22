Wielu z nas spotka się podczas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia z najbliższymi. Będziemy mieli okazję do rozmów, co może nieuchronnie prowadzić do dyskusji na tematy, które często nas dzielą, a nie łączą. Jednym z nich zdecydowanie jest polityka. Czy da się go uniknąć? O tym opowiedziała w rozmowie z Plotkiem Karolina Korwin Piotrowska.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy święta 2025 będą droższe? Polacy odpowiadają

Karolina Korwin Piotrowska o unikaniu politycznych tematów przy świątecznym stole

Że polityka elektryzuje, wiadomo nie od dzisiaj. Przy świątecznym stole może pojawić się ten jakże niebezpieczny temat. Czy da się tego jakoś uniknąć? Czy są tematy, które można uznać za bezpieczne - Oj, nie wiem. W Polsce wszystko jest dzisiaj polityczne, a co za tym idzie, sprzyja podziałom. Nie ma bezpiecznych tematów, bo dzięki politykom, którzy dla swej gry wykorzystują wszystko, nawet kwestia zwierząt i ich dobrostanu, staje się tematem mocno zaogniającym - zauważa dziennikarka. - Choć nadal to zwierzęta nas ocieplają. Uważam, że jednym z niewielu miejsc, w których liczy się dobro, jest poczekalnia u weterynarza, bo tam mamy jeden cel: dobro i zdrowie zwierząt, bez względu na to, na kogo głosuje ich opiekun - dodaje. - Może warto po prostu skupić się na tym, by nam było dobrze, na odpoczynku, refleksji. I może na starcie powiedzieć głośno: to jest ten dzień, w którym jesteśmy ze sobą, bez sporów i polityki - stwierdza Korwin Piotrowska.

Do tego trzeba dojrzałości. Nie wiem, czy umiemy tak. Ja wiem, że umiem, ale trochę nad tym pracowałam. Zróbmy sobie poczekalnię u weterynarza na ten jeden dzień

- zaapelowała na koniec dziennikarka.

Karolina Korwin Piotrowska upamiętniła swoją suczkę. Zdecydowała się na poruszający gest

Pod koniec listopada Korwin Piotrowska, która jest miłośniczką zwierząt, poinformowała, że odeszła jej suczka Cudna. Felietonistka postanowiła upamiętnić zmarłego pupila. Opublikowała na Instagramie zdjęcie pierścionka na swoim palcu. Jak się okazało, to właśnie w nim postanowiła zachować prochy ukochanego psa. "Teraz już zawsze będziemy razem. Obiecałam ci, że nigdy się nie rozstaniemy I tak jest, mój piesku" - napisała pod fotografią.