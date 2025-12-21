Powrót na stronę główną
Zimowe stylizacje gwiazd w "DDTVN". Ekspert zwrócił uwagę zwłaszcza na Torbicką
"Dzień dobry TVN" każdego dnia zaprasza do siebie sławy. Jesteście ciekawi przeglądu kreacji z ostatniego wydania? Grażyna Torbicka szczególnie zasłużyła na oklaski.
Edyta Bartosiewicz, Sara James, Grażyna Torbicka
KAPiF.pl

Grażyna Torbicka wiele razy zachwyciła nas wieczorowymi stylizacjami, czyli sukniami do ziemi z minimalistycznymi dodatkami. Dziennikarka zimą również prezentuje się szykownie i dba o to, aby każdy detal ze sobą współgrał. Stylista przyjrzał się kreacji Torbickiej i wydał jasny werdykt. Jesteście ciekawi jego opinii?

Zobacz wideo Torbicka już gotowa na Cannes

Grażyna Torbicka w zimowej odsłonie. Tak zadbała o proporcje

O komentarz w sprawie zimowej stylizacji dziennikarki zapytaliśmy Michała Musiała. - Grażyna Torbicka po raz kolejny udowodniła, że ma doskonałe wyczucie stylu i należy jej się pierwsze miejsce na podium. Prezenterka tym razem zdecydowała się na typowo casualowy look, lecz został on dopracowany do perfekcji i miał wyraźnie modowy wydźwięk - skomentował stylista. Przeszedł następnie do poszczególnych elementów. - Na pierwszy plan wyłania się jasnoszara kurtka ze sztucznego futra, którą uzupełniły ciemne spodnie dzwony. Połączenie to nadało sylwetce doskonałych proporcji i wpisało się w aktualne trendy. Brązowe buty i torebka przełamały całość i sprawiły, że nie było nudno. Zamsz nadał stylizacji miękkości i bardziej eklektycznego charakteru - ocenił. 

Nie tylko kreacja ma znaczenie, ale i wygląd twarzy oraz włosy, których Torbicka nie zaniedbuje. - Warto zwrócić także uwagę na makijaż i fryzurę Torbickiej - jest lekko i naturalnie. Widać, że "coś" zostało zrobione, lecz nie ma tu mowy o przesadzie. To bardzo nowoczesna, kobieca stylizacja na zimowe dni, która nie ma wieku. Może się nią śmiało zainspirować wiele kobiet - skomentował Musiał. Zgadzacie się?

Sara James w total black looku i Sandra Hajduk w czerwieni. Co za kontrast

Gospodyni pasma porannego pojawiła się w czerwonej stylizacji, rodem z fabryki świętego Mikołaja. Czerwoną sukienkę przykryła czerwonym futrem i uzupełniła białymi rękawiczkami. Zwróćmy też uwagę na jej ozdobę na głowie - założyła opaskę elfa i do tego białe nauszniki. Sara James z kolei pokazała się zupełnie inaczej - wybrała czarny płaszcz z dzwonami i opaską. Ciekawym elementem było tutaj z kolei obuwie - wokalistka postawiła na panterkę. Przed studiem zapozowała również Edyta Bartosiewcz, która miała na sobie długi, zimowy płaszcz, spod którego było widać krawat. Ten trend jest uwielbiany przez gwiazdy.

