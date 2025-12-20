Powrót na stronę główną
Tylko u nas

Konkol bez ogródek o kusym stroju Wyszkoni. Dostało się też Kozidrak
Anna Wyszkoni wytoczyła pozew sądowy Adamowi Konkolowi za jego kąśliwy komentarz. Co muzyk tak naprawdę miał na myśli, mówiąc o stroju gwiazdy? W swojej wypowiedzi wspomniał też o Beacie Kozidrak.
Anna Wyszkoni, Adam Konkol, Beata Kozidrak
KAPiF

Anna Wyszkoni ma się domagać około 300 tys. złotych za słowa Adama Konkola. Przypomnijmy, co obwieścił światu sam zainteresowany. "Pani Aniu, my wiemy, że pani wyrosła z tych piosenek. Ale zapłacimy, żeby pani nie musiała śpiewać w samych majtkach" - napisał śmiało Konkol w sieci. W podcaście Galaktyka Plotek opowiedział nieco więcej o tej sytuacji i skomentował stroje innej wokalistki.

Zobacz wideo

Adam Konkol o strojach wśród artystek. Możecie być w szoku

Na koncertach spotykamy się z bardzo odkrytymi kreacjami u gwiazd. Większość słuchaczy traktuje to jako codzienność, a niektórzy z kolei nie szczędzą krytyki. - Zaskoczę wszystkich. Uważam, że artystka, która jest ubrana tak jak JLo, Roksana Węgiel czy Ania Wyszkoni ma po postu ubiór sceniczny. W ogóle mi to nie przeszkadza - zaczął Konkol w podcaście Marcina Wolniaka. - To jest element show - uzupełnił. Dodał, że jest w szoku z powodu hejtu pod kadrami z występów Wyszkoni, na których widać kontrowersyjne stylizacje. - Ludziom przeszkadza, że Ania ma 45 lat i troszeczkę to wygląda źle, jak w przypadku Beaty Kozidrak - uzupełnił. - Powinna dostosować ubiór do wieku, ale to jest jej występ, jej ubiór, jej sprawa - dodał. Przyznał także, że jego słowa sprzed lat dotyczące stroju były żartem. Zauważył, że ubiór sceniczny przeszkadza raczej odbiorcom niż mu osobiście.

Adam Konkol nie ma łatwo z Wyszkoni. Wspomniał o wpisach

Po odejściu wokalistki z zespołu Łzy nie brakowało licznych kłótni z Adamem Konkolem. Muzyk ma żal do Wyszkoni o to, że nadal wykonuje hity grupy, nie będąc już w niej. Sama zainteresowana podaje, że jest to odpowiedź na prośbę fanów. Konkol jednak nie kupuje tego wytłumaczenia. - To nie jest tak, że nękam ją wpisami. Jestem po prostu za każdym razem wściekły, jak ona niehonorowo odbiera mi - w cudzysłowie - pracę. Ja mam pierwszą grupę inwalidzką, ja nie powinienem pracować, ja nawet pracy siedzącej nie mogę mieć. Mógłbym żyć tylko z koncertów, gdyby nie to, że mamy klinikę medycyny estetycznej z żoną - wspomniał muzyk.

 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/12 Zaczynamy nasz quiz o polskich aktorkach!
Na zdjęciu znajduje się:

Quiz. Polskie aktorki, które zachwycają urodą i talentem. Sprawdź, czy rozpoznasz je wszystkie!
Popularne