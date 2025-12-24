Weronika i Łukasz Schreiberowie od początku ujawnienia swojej relacji wzbudzają niemałe medialne zainteresowanie. W sierpniu zakochani stanęli na ślubnym kobiercu i wydawać się mogło, że czekają ich już tylko błogie chwile, tymczasem los miał dla nich inne plany. Ostatnie dni przyniosły trudne doświadczenia - polityk musiał przejść pilną operację.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy święta 2025 będą droższe? Polacy odpowiadają

Weronika Schreiber o pierwszych świętach w roli żony. Nagle wspomniała o powiększeniu rodziny

W rozmowie z Plotkiem Weronika Schreiber opowiedziała o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia, które w związku z problemami zdrowotnymi Łukasza Schreibera będą miały bardziej refleksyjny charakter. -W tym roku, ze względu na operację mojego męża, święta Bożego Narodzenia spędzimy w domu, w absolutnie najbliższym gronie. W Wigilię będziemy ubierali choinkę - to nasza tradycja, którą obydwoje kontynuujemy z rodzinnych domów. Uwielbiam gotować (tę cechę odziedziczyłam po mojej cudownej mamie), więc w tym dniu także z naszej kuchni będą unosiły się zapachy pysznych, świątecznych potraw. - wyjawiła.

Nie ma wątpliwości, że ostatni rok był dla Weroniki czasem intensywnych zmian. Chociaż nie brakowało momentów, które nie należały do najłatwiejszych, to żona polityka stara się czerpać lekcje z każdego doświadczenia. - Niewątpliwie ten rok, choć wyjątkowy - wzięliśmy ślub - był bardzo intensywny, a na swój sposób także trudny, szczególnie jego końcówka. Myślę, że pokazał mi, iż jestem w stanie wytrwać w sytuacjach, których wcześniej nawet nie byłabym sobie w stanie wyobrazić. Uczył również i chyba nauczył cierpliwości. Chociażby nasze starania o powiększenie rodziny są tego świetnym przykładem. O pewne marzenia trzeba dłużej powalczyć, a wydarzenia, które miały miejsce w tym roku, są tego dowodem - stwierdziła.

Weronika Schreiber nie chce być tylko żoną polityka - ma ambitne plany. U boku Łukasza Schreibera chce spełniać marzenia

W dalszej części rozmowy z Plotkiem Weronika Schreiber zdradziła swoje plany na 2026 rok. Jak się okazuje, żona Łukasza Schreibera nie zamierza zwalniać tempa - wręcz przeciwnie. - Plany wyznaczone na nadchodzący rok są ambitne - to tak w telegraficznym skrócie rzecz biorąc. Jeśli mowa o moich planach zawodowych, wciąż planuję rozwijać siebie i swoją markę własną, czyli biuro nieruchomości. Będziemy wchodzić na kolejny rynek. W przyszłym roku planuję także pracować nad swoją drugą marką, dedykowaną kobietom. Myślę, że pojawi się ona na rynku za dwa lata, więc o szczegółach będziemy mogli porozmawiać pod koniec nadchodzącego roku. Prywatnie bardzo wierzymy, że uda nam się spełnić kilka naszych planów i marzeń, a szczególnie to jedno, wyjątkowe...- stwierdziła tajemniczo żona polityka.

Na koniec Weronika wyjawiła, czego życzyłaby sobie w nowym roku oraz złożyła świąteczne życzenia czytelnikom Plotka. - Mam nadzieję, że nowy rok przyniesie nam wiele sukcesów, ale przede wszystkim spokoju - to dla nas bardzo ważne. Życzę sobie, nam, a także państwu zdrowych - bo to najważniejsze - pięknych, spędzonych w gronie najbliższych świąt Bożego Narodzenia oraz tego, aby nowy rok, który zbliża się wielkimi krokami, przynosił jak najwięcej uśmiechu i wiary - podsumowała Weronika Schreiber.