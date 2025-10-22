Iwona Burnat zasłynęła w mediach za sprawą udziału w popularnym show "Żony Hollywood". Wraz ze swoim ukochanym Reggiem Benjaminem chętnie pokazują w mediach społecznościowych, jak wygląda ich codzienne, luksusowe życie. Para cieszy się sporą popularnością oraz posiada oddane grono fanów. Burnat często dzieli się także zdjęciami oraz wpisami dotyczącymi jej pupili - piesków Żabki oraz Kantora. Okazuje się, że imię pierwszego z nich nie jest przypadkowe.

Iwona Burnat nazwała psa na cześć sklepów Żabka. Przedstawiciele sieci zabrali głos

Burnat opublikowała na Instagramie wpis, z którego wynika, że jej pies Żabka nosi takowe imię, gdyż celebrytka z mężem uwielbiają robić zakupy w sieci polskich sklepów o tej samej nazwie. "Nasz nowy szczeniak o imieniu Żabka, bo bardzo kochamy ten sklep" - napisała na InstaStories Burnat, zamieszczając zdjęcie pupila pod wejściem do Żabki.

Plotek postanowił zapytać przedstawicieli sieci sklepów o komentarz. Jak się dowiedzieliśmy, Żabka bardzo się cieszy, że posiada takich klientów, jak Iwona Burnat. "Cieszy nas, że budzimy w naszych klientach tak pozytywne skojarzenia, że niektórzy nadają swoim pupilom imię Żabka - i że chcą mieć nas jeszcze bliżej niż 500 metrów od domu, bo... we własnym domu!" - przekazali reprezentanci Żabki.

W czerwcu bieżącego roku Burnat oraz Benjamin przylecieli do Polski i pojawili się na kanapie "Pytania na śniadanie". Choć para udzieliła wywiadu dotyczącego małżeńskich kompromisów, uwagę widzów przykuła przede wszystkim metamorfoza włosów celebrytki. Dotychczasowo Burnat była kojarzona z platynowym blondem. Gwiazda "Żon Hollywood" po pewnym czasie przefarbowała się na rudo, jednak podczas w wizyty w śniadaniówce zaprezentowała swoją najnowszą fryzurę - brązowe włosy. Internauci ocenili jej przemianę na plus. "Piękny kolor włosów. Lepiej niż w blond", "Iwona wygląda przepięknie", "Bardzo pasuje Ci ten kolor włosów, Iwonko" - mogliśmy przeczytać pośród ich wpisów w mediach społecznościowych.