Tylko my mamy zaproszenie na ślub Kurzopków. Ujawniamy, co czeka gości

Pogłoski o ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego pojawiały się w mediach już od dłuższego czasu. W połowie września informator Świata Gwiazd podał szczegóły ceremonii. "25 października będzie dniem szczególnym dla Kasi i Macieja, bo właśnie wtedy powiedzą sobie sakramentalne 'tak'. Najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To będzie uroczystość w gronie osób, które bardzo je wspierają" - mogliśmy przeczytać. Jak wyglądają wspomniane zaproszenia? Informator Plotka podzielił się jednym z nich. Para postawiła przede wszystkim na prostotę.

REKLAMA

Zobacz wideo Serowska wspomniała o byciu macochą. Wtem opowiedziała, czy rozmawia z Cichopek

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szykują dla gości mnóstwo atrakcji

"Kochani! Z ogromną przyjemnością zapraszamy na nasz ślub. To dla nas wyjątkowy moment i cieszymy się, że będziemy mogli przeżyć go razem z Wami" - czytamy we wstępie. Para poprosiła o zarezerwowanie wolnego czasu na 25 października i przygotowanie dwóch stylizacji. "Przygotujcie się na dwa dni pełne wrażeń, dlatego przydadzą się dwa stroje: wieczorowy - na uroczystą część w sobotę, sportowy - na aktywne atrakcje w niedzielę" - napisali. Widać, że zakochani są bardzo podekscytowani całą ceremonią i nie mogą się doczekać, aby wspólnie z gośćmi "tańczyć, śmiać się i tworzyć piękne wspomnienia". Zaproszenie znajdziecie w naszej galerii.

ZaproszenieOtwórz galerię

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie raz zbili fanów z tropu

Pierwsze plotki o ślubie pojawiły się już w lipcu. Cichopek i Kurzajewski zamieścili w mediach społecznościowych zdjęcie z wakacji, na którym aktorka pozuje w białej sukience. "My już po... wakacjach" - napisała w opisie. To jedno zdanie wystarczyło, by w sieci rozpętała się burza. Fani byli pewni, że aktorce chodziło o to, że para jest po... ślubie, a nie po wakacjach. "Brzmi dwuznacznie, mimo wszystko gratuluję", "W pierwszej chwili myślałam, że to suknia ślubna", "Czy na pewno chodzi tylko o wakacje?" - pisali rozemocjonowani. Co działo się na ów wakacjach? To wiedzą tylko Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Jedno jest pewne. Oficjalna ceremonia odbędzie się już za kilka dni.