Za nami rozstrzygnięcie XIX Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina. Wiadomo, że zwycięzcą został Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych. Para prezydencka miała okazję spotkać się zarówno z laureatami, jak i finalistami Konkursu Chopinowskiego 22 października w Pałacu Prezydenckim. Marta Nawrocka pojawiła się u boku męża w bordowym komplecie. W rozmowie z Plotkiem jej kreację oceniła stylistka Magda Łyko-Grzegorzak.

Marta Nawrocka zwróciła uwagę tym garniturem. Stylistka mówi wprost o fasonie

Magda Łyko-Grzegorzak zauważa, że choć stylizacja Nawrockiej jest elegancka, fason nie jest zbyt nowoczesny. Trafiła za to z kolorem.- Stylizacja pani Nawrockiej utrzymana jest w duchu elegancji, ale o mało nowoczesnym fasonie. Kolor garnituru to ciemny bordowy - wybór niezwykle trafny – kolor ten jest wciąż jednym z najmodniejszych i najbardziej szlachetnych odcieni sezonu - uważa ekspertka. Zwróciła również uwagę na krój. - Krój marynarki o pudełkowej formie z wyciętymi bokami nie należy jednak do najbardziej nowoczesnych rozwiązań – optycznie skraca sylwetkę i zaburza jej proporcje. Fason ten dodaje lat i nie wpisuje się w aktualne trendy - stwierdza stylistka.

Jeśli chodzi o fryzurę, Łyko-Grzegorzak nie ma zastrzeżeń. - Fryzura jest nienaganna – delikatna, elegancka i idealnie dopasowana do charakteru spotkania - ocenia. - Całość tworzy wizerunek kobiety eleganckiej i profesjonalnej, choć korekty fasonu garnituru oraz koloru koszuli mogłyby nadać stylizacji bardziej współczesny wyraz - podkreśla specjalistka.

To stylistka polecałaby Marcie Nawrockiej

Stylistka uważa, że oversize'owy krój byłby w tym przypadku lepszy. - W bardziej nowoczesnym wydaniu pani Nawrocka mogłaby sięgnąć po garnitur o luźniejszej, lekko oversize’owej linii z miękką konstrukcją ramion, który dodałby sylwetce lekkości i aktualnego charakteru - uważa. - Alternatywą mogłaby być marynarka z delikatnie zaznaczoną talią oraz dłuższym fasonie, a spodnie z szerokimi nogawkami – taki kobiecy i współczesny garnitur to elegancja w nowoczesnym wydaniu - uznała ekspertka, która zwróciła również uwagę na kolorystykę. - Zamiast czerni koszula w kolorze écru, jasnego beżu, pudrowego różu lub klasycznej bieli. Dodałyby twarzy świeżości, a całości lekkości i nowoczesnego tonu - podsumowała.