Podczas lotu z Malagi do Warszawy Daniel Martyniuk ponownie znalazł się w centrum kontrowersji. Syn Zenka Martyniukawszczął na pokładzie samolotu awanturę, odmawiając podporządkowania się poleceniom załogi. Ostatecznie podjęto decyzję o awaryjnym lądowaniu samolotu.
Sytuacja na pokładzie samolotu była na tyle poważna, że piloci podjęli decyzję o awaryjnym lądowaniu w Nicei, gdzie na mężczyznę czekała już policja, która wyprowadziła Daniela Martyniuka z samolotu. W tej sprawie zdecydowaliśmy się skontaktować się z Zenkiem i Danutą Martyniukami, aby dowiedzieć się, jak oceniają zachowanie swojego syna oraz sam incydent w samolocie. Po połączeniu żadne z nich nie chciało jednak udzielać komentarza i szybko się rozłączyli. Warto zaznaczyć, ze to nie pierwszy raz, gdy Daniel wzbudza emocje w mediach społecznościowych, zaledwie dzień wcześniej jego posty na Instagramie budziły kontrowersje. Syn Zenka na InstaStories udostępnił fotografię przedstawiającą zdeformowaną obrączkę.
Postanowiliśmy zasięgnąć opinii osób związanych z branżą lotniczą, by dowiedzieć się, jakie konsekwencje mogą spotkać pasażera, który zachowuje się agresywnie w samolocie. Jak tłumaczy stewardessa z wieloletnim doświadczeniem, Olga Kuczyńska, wiele zależy od procedur danej linii lotniczej, kraju, w którym doszło do lądowania, a także od rodzaju przewinienia. - Może to być usunięcie z lotu, awaryjne lądowanie, grzywna, zakaz lotów, zarzuty karne, a nawet kara więzienia. Każdy taki przypadek rozpatruje się indywidualnie - zaznaczyła. Z kolei stewardesa Linda Palej podkreśla, że najważniejsze jest bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na pokładzie. - Jeśli pasażer, szczególnie będący pod wpływem alkoholu, staje się agresywny i zagraża innym, to załoga nie ma innego wyjścia, jak awaryjnie lądować - wyjaśniła.
