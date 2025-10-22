Powrót na stronę główną
Małgorzata Trzaskowska z modową wpadką na Konkursie Chopinowskim? Ekspertka przypomina o etykiecie
Małgorzata Trzaskowska pojawiła się na koncercie laureatów podczas kończącego się właśnie Konkursu Chopinowskiego. Stylistka wzięła pod lupę kreację żony Rafała Trzaskowskiego.
Małgorzata Trzaskowska na Konkursie Chopinowskim
Małgorzata Trzaskowska na Konkursie Chopinowskim, EastNews/ Krzysztof Szlęzak / NIFC

W nocy z 20 na 21 października poznaliśmy wyniki tegorocznego Konkursu Chopinowskiego. Zwycięzcą muzycznego wydarzenia został Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych. 21 października w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom połączona z koncertem. Na wydarzeniu pojawili się m.in. Karol i Marta Nawroccy oraz Rafał i Małgorzata Trzaskowscy. Stylistka Magdalena Łyko-Grzegorzak w rozmowie z Plotkiem przyznała, że suknia, którą żona prezydenta Warszawy wybrała na tę okazję, mogła wzbudzać pewne zastrzeżenia.

Zobacz wideo Jak ogląda się Konkurs Chopinowski w takich warunkach?

Stylistka oceniła kreację Małgorzaty Trzaskowskiej. Zwraca uwagę na jedno

Rafał Trzaskowski na wydarzeniu pojawił się w klasycznej dwurzędowej marynarce. Jego żona postawiła z kolei na czarną suknię z lekko zakrytymi ramionami, ozdobioną piórkami. - To rozwiązanie sprawiło, że stylizacja stała się bardziej drapieżna, mniej konwencjonalna niż klasyczne suknie wieczorowe z rękawami lub całkowicie zakrywające ramiona - mówi nam Magdalena Łyko-Grzegorzak. - W kontekście gali Konkursu Chopinowskiego - wydarzenia o wysokim prestiżu i muzyczno-kulturalnym charakterze - taki fason może budzić mieszane odczucia - dodaje ekspertka. Jak podkreśla, zaletą tego wyboru jest nowoczesność i wyrazistość. - Wadą - możliwość, że zostanie odebrany jako zbyt awangardowy czy mniej formalny w porównaniu z bardziej klasycznymi sukniami, które wybrały Nawrocka czy Hołownia - podkreśla Łyko-Grzegorzak.

Jaką stylizację powinniśmy wybrać na tego typu wydarzenie?

Czy w przypadku Małgorzaty Trzaskowskiej możemy zatem mówić o modowej wpadce? - Tradycyjnie gale i uroczystości o klasycznym charakterze preferują suknie wieczorowe, często z rękawami. Jednak współczesne trendy często nie są już tak sztywne. Wiele przewodników modowych dopuszcza subtelne odkrywanie ramion, jeśli jest to zrównoważone resztą stroju - tłumaczy Magdalena Łyko-Grzegorzak. Zdaniem stylistki na takie wydarzenie bezpieczniejszym wyborem byłaby jednak kreacja, która zasłania ramiona. - Warto jednak pamiętać, że w przypadku uroczystości o tak wysokiej randze - zwłaszcza wydarzeń o charakterze artystyczno-kulturalnym - najbardziej elegancko i zgodnie z etykietą prezentują się suknie z długimi rękawami lub w pełni zakrytymi ramionami. Taki fason zawsze dodaje wytworności, zachowując przy tym ponadczasowy szyk - podsumowuje ekspertka.

 

