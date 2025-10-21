We wtorek, 21 października, odbyła się gala Kobieta Roku Glamour, na której zjawiła się cała plejada gwiazd. Nie zabrakło Dody, Joanny Koroniewskiej czy Klaudii Halejcio. Na ściance brylowała również Julia Wieniawa, która postawiła na wyjątkowo odważną stylizację. Poprosiliśmy stylistę, Michała Musiała, o komentarz.

Julia Wieniawa w odważnej kreacji. Postawiła na przezroczystości

Julia Wieniawa zapozowała przed fotoreporterami w kreacji, obok której nie sposób przejść obojętnie. Miała na sobie bowiem długą i połyskującą sukienkę, która... była przezroczysta i za wiele nie pozostawiła dla wyobraźni. Do tego, gdy gwiazda odwróciła się, na plecach można było zobaczyć ogromny dekolt, sięgający niemal końca jej pleców. Jakby tego wszystkiego było mało, kreacja miała też spore rozcięcie, które pozwoliło Julii Wieniawie "zagrać" nogą. Swój look Julia Wieniawa uzupełniła o delikatne sandałki na szpilkach, małą torebkę oraz srebrne kolczyki. Co na to stylista?

"Julia Wieniawa tym razem postawiła na połyskującą, długą kreację o bardzo nowoczesnej formie. W połączeniu z minimalistycznymi sandałkami na wysokiej szpilce i torebce typu pudełko całość prezentowała się zjawiskowo. Dzięki naturalnemu, makijażowi i luźno spiętych włosach look nabrał nonszalanckiego charakteru. Trudno tu mówić o jakiejkolwiek wpadce. Jest perfekcyjnie" - ocenił Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem.

Gwiazda na gali Kobieta Roku Glamour. Tak się prezentowały

Choć od Julii Wieniawy trudno oderwać wzrok, to i inne gwiazdy na gali Kobieta Roku Glamour nieźle się postarały i zawalczyły o uwagę. Doda pokazała się w dość odważnej kreacji, która eksponowała jej nogi. Miała na sobie bowiem biały, wycięty kombinezon, a na górę włożyła oversize'ową marynarkę, która była przepasana szerokim pasem z guzikami. Dołem stylizacji były natomiast spodenki. Gwiazda postawiła na białe, choć prześwitujące, rajstopy i szpilki w jasnym odcieniu. Z kolei Klaudia Halejcio również miała na sobie oversize'ową marynarkę, ale w brązowym odcieniu. Do tego wybrała czarne rajstopy we wzory, na które włożyła spodnie z siatki. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.