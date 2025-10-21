Joanna Kurska złożyła zeznania w sprawie przeciw Paulinie Smaszcz. Znamy kulisy

Nie jest tajemnicą, że Katarzyna Cichopek pozwała Paulinę Smaszcz za naruszenie dóbr osobistych. Pierwsza rozprawa odbyła się jeszcze w kwietniu tego roku, natomiast we wtorek, 21 października, odbyła się druga. W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga nie pojawiła się jednak ani Katarzyna Cichopek, ani Paulina Smaszcz. Zeznawała za to Joanna Kurska, która została powołana na świadka. Wiemy, co powiedziała.

Zobacz wideo Miszczak o sytuacji Cichopek i Kurzajewskiego. "Życie ich nie oszczędziło prywatnie"

Joanna Kurska złożyła zeznania przeciwko Paulinie Smaszcz. Padły ostre słowa

Joanna Kurska przebywa w USA, jednak nie było to dla niej przeszkodą i mimo różnicy czasu wzięła udział w rozprawie online. Zeznawała ponad dwie godziny, przez co pozostali świadkowie zostali poproszeni o stawienie na kolejnej rozprawie ze względu na ograniczenia czasowe. "Uważam, że to jeden z najbardziej obrzydliwych ataków hejterskich w historii polskiego show-biznesu. Znam Kasię i Maćka od lat. Współpracowaliśmy blisko, kiedy byłam Dyrektorem Programowym Telewizji Polskiej, a później szefową 'Pytania na Śniadanie'. Wiem, jakimi są ludźmi: profesjonalnymi, życzliwymi, pełnymi ciepła i wzajemnego szacunku. To nie tylko para wybitnych prowadzących, ale też dwoje niezwykle dobrych, zakochanych w sobie ludzi" - powiedziała nam Joanna Kurska.

Joanna Kurska nie przebierała w słowach, mówiąc o Paulinie Smaszcz. Nie ma o niej bowiem najlepszego zdania. "Paulina Smaszcz jest przykładem rozwiedzionej kobiety, która w żałosny sposób nie potrafi pogodzić się z faktem, że były mąż znalazł kogoś piękniejszego i bardziej wartościowego, że jest szczęśliwy w nowym związku. Smaszcz powinna już po prostu milczeć. Mam tylko jedną prośbę do mediów i opinii publicznej, za kilka dni ślub Kasi i Maćka, cieszmy się ich szczęściem, celebrujmy to, co dobre i budujące, a nie poświęcajmy uwagi tym, którzy żyją cudzym życiem. Nie piszcie o byłych nieszczęśnikach, którzy nikogo nie interesują" - podsumowała.

Szczegóły ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Wiadomo już, że ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zbliża się wielkimi krokami. Jak twierdzi Świat Gwiazd, ceremonia ma się odbyć 25 października. "Najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To będzie uroczystość w gronie osób, które bardzo ich wspierają" - przekazał portal. Według medialnych doniesień, prezenter miał już okazję bawić się na swoim wieczorze kawalerskim. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.