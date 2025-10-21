Stylista przyjrzał się nowej fryzurze Kingi Rusin. Nie ma wątpliwości

Kinga Rusin od lat nie pracuje już w mediach, ale nie oznacza to, że dziennikarka zrezygnowała z branżowych wydarzeń. Postanowiła wybrać się na finał Konkursu Chopinowskiego i pojawiła się w Filharmonii Narodowej. Z tej okazji pochwaliła się kilkoma ujęciami. Nietrudno było dostrzec, że prezenterka postanowiła nieco zaszaleć i pokazała się w nowej odsłonie. Co o tym sądzi stylista fryzur, Piotr Sierpiński?

REKLAMA

Zobacz wideo Sokołowska tęskni za Rusin? "Żadne drogi nie są zamknięte"

Kinga Rusin pokazała się w nowej fryzurze. Ekspert jasno ją podsumował

Na fotografiach dostrzec można dziennikarkę w zmienionej fryzurze - postanowiła sprawić sobie grzywkę. "Szybka metamorfoza (i przy okazji zmiana fryzury) i udałam się na muzyczną ucztę. Oj, warto było! Co za wirtuozeria!" - napisała w poście na Instagramie. My postanowiliśmy zapytać o jej metamorfozę specjalistę. Co o jej przemianie sądzi Piotr Sierpiński, który jest właścicielem luksusowych atelier we Wrocławiu i Poznaniu? Warto dodać, że ekspert jest rekordzistą Guinessa w przedłużaniu włosów. - Nowa fryzura Kingi Rusin to klasyka w najlepszym wydaniu – proste, gładkie pasma z miękką, lekko zasłaniającą oczy grzywką, nadają jej niezwykłej kobiecości i lekkości. To cięcie, które idealnie balansuje między elegancją a naturalnością, wygląda nonszalancko, ale widać w nim perfekcyjną precyzję - zauważa stylista fryzur.

- Grzywka w tym wydaniu pięknie otwiera spojrzenie i zmiękcza rysy twarzy, dodając całości młodzieńczego wdzięku. To fryzura, która nie potrzebuje nadmiaru – sama w sobie jest biżuterią. Świetnie współgra z minimalistyczną, czarną stylizacją Kingi – razem tworzą look w duchu paryskiego szyku: ponadczasowy, kobiecy i absolutnie z klasą - podsumował Sierpiński.

Metamorfoza Kingi Rusin zachwyciła jej fanów

Pod postem Rusin, w którym pokazała metamorfozę, pojawiła się masa komentarzy. Internauci zachwycali się jej nową fryzurą. "Ale pani jest piękna, z grzywką czad", "Pięknie Pani Kingo. Nowa fryzurka super", "Piękne zdjęcia, piękna pani Kinga! A fryzura - petarda!", "Podoba mi ta metamorfoza", "Jak z okładki modowego magazynu" - zachwycali się obserwatorzy dziennikarki.