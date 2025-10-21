Format "The Traitors. Zdrajcy" już niedługo wróci na antenę z nowym sezonem. Uczestnicy po raz kolejny będą zawierać sojusze, wymyślać strategie i sprawnie wprowadzać w błąd przeciwników, aby mieć szansę na atrakcyjną główną nagrodę. Na casting do trzeciej edycji zgłosiły się setki chętnych i wybrano najciekawsze jednostki. Właśnie wystartowały zdjęcia do nowej odsłony tego popularnego show. Tym razem realizowane są w zupełnie nowym miejscu - urokliwym Chateau de Bournel we Francji. Posiadłości, która położona jest w wyjątkowo malowniczym regionie otoczonym wzgórzami i lasami. Co zobaczymy w nowym sezonie? Karolina Borowska z Plotka na specjalne zaproszenie poleciała do Francji i miała okazję rozmawiać z gospodyni show, Malwiną Wędzikowską. Zapytała stylistkę nie tylko o sam program, ale także to, o czym ostatnio mówi cała Polska, czyli stylu nowej pierwszej damy Marty Nawrockiej.

Zobacz wideo Malwina Wędzikowska o Marcie Nawrockiej

Malwina Wędzikowska zdradziła kulisy trzeciego sezonu. "The Traitors. Zdrajcy"

Nowa edycja "The Traitors. Zdrajcy" jest realizowana w urokliwym francuskim zamku. W rozmowie z Plotkiem Malwina Wędzikowska opowiedziała o tym wyjątkowym miejscu. - To zamek, który został wybudowany w XIX wieku i odrestaurowany niedawno przez małżeństwo, które dba tutaj o każdy szczegół. Żeby każdy element, który jest zastanym w zamku jakoś odnieść do scenografii - opowiedziała. Prowadząca zdradziła także kulisy samego castingu. Podkreśliła, że wybrano bardzo ciekawe, charakterne osoby, które są interesującymi osobowościami wyjątkowymi w swojej dziedzinie.

Jeszcze państwa zaskoczymy, bo te zawody się jeszcze nie pojawiały. Udało się dobrać naprawdę bardzo fajny wachlarz ludzki i mamy partnera biznesowego, którym jest czarny kot. Będzie mi szeptał do ucha, co ja tak naprawdę mam robić i dlaczego robię to źle

- wyjawiła Wędzikowska.

Malwina Wędzikowska oceniła styl Marty Nawrockiej. "Zawsze to można poprawić"

Przy okazji rozmowy z Malwiną Wędzikowską Karolina Borowska poruszyła temat, który od kilku tygodni przewijał się w mediach i rozgrzewał opinię publiczną do czerwoności, a mianowicie modowe wybory Marty Nawrockiej. Gospodyni programu "The Traitors. Zdrajcy" jest doświadczoną stylistką i kostiumografem, więc doskonale zna się na swoim fachu i byliśmy bardzo ciekawi, jak ocenia poczynania pierwszej damy w tej materii. Stylistka przyznała, że wszelkie niedociągnięcia zawsze można poprawić.

Z dużym zaciekawieniem śledzę losy naszej pierwszej damy. Styl ubierania zawsze można poprawić, natomiast pani Marta ma bardzo sympatyczne physis i miło się na nią patrzy.

- Te początki są ciekawe. Ja widzę w końcu pierwszą damę i teraz wierzę w to, że też ją usłyszę. Wtedy zacznę wypowiadać się o polityce - podsumowała Wędzikowska.