20 października w Warszawie odbyła się kolejna gala rozdania Telekamer Tele Tygodnia. To jeden z najstarszych i najważniejszych plebiscytów, symbol uznania dla sław. Na wydarzeniu pojawiło się mnóstwo znanych nazwisk. Jak zawsze sporo emocje wywołały stylizacje gwiazd. Kto wypadł najlepiej, a kto najgorzej? O ocenę poprosiliśmy projektanta Roberta Czerwika.

Robert Czerwik nie miał litości dla tych stylizacji. "Trudne w odbiorze"

Uwagę Czerwika przyciągnęła stylizacja Agnieszki Hyży. Prezenterka pojawiła się w sukience w odcieniu głębokiego fioletu. - To projekt ambitny, aspirujący i bardzo efektowny kolorystycznie. Ma piękny, szlachetny ton i ciekawy pomysł, rzeźbiarską formę, która miała szansę wyglądać spektakularnie - stwierdził. Niestety zawiodło wykonanie. - Proporcje zostały zaburzone, talia osadzona zbyt nisko, ramiona za ciężkie, górna część sukni zbyt masywna. W efekcie całość przytłacza sylwetkę. Zamiast eksponować zgrabną figurę Agnieszki, sukienka ją niejako "atakuje", narzuca się, dominuje. To projekt z potencjałem, który w praktyce się nie obronił" - tłumaczył.

Drugą stylizacją, która nie przypadła do gustu projektantowi, była kreacja Anny Jarosik. Według Czerwika sukienka aktorki nie do końca dopasowała się do okazji. - Czerwona, koronkowa mini z mocno zdobionymi rajstopami i połyskiem sprawia wrażenie zbyt klubowej, zbyt "imprezowej" - wyjaśnił. - Mamy tu zbyt wiele faktur, wzorów i błysku. Po prostu za dużo grzybów w barszczu - dodał. Czerwik zwrócił uwagę, że takie zabiegi bywają ciekawe, ale tylko wtedy, gdy są "perfekcyjnie przemyślane i wyważone". - W tym przypadku stylizacja wygląda raczej jak kreacja na wieczór panieński, a nie na galę Telekamer - podsumował.

Robert Czerwik oczarowany stylizacją Jagny Niedzielskiej. "Klasa sama w sobie"

W rozmowie z Plotkiem projektant wybrał także najlepszą stylizację wieczoru. Był nią smoking Jagny Niedzielskiej. - Klasa sama w sobie. Pięknie skrojony, o idealnie zbalansowanych proporcjach. Długie, czarne rękawiczki dodają mu dramatyzmu, a czarne anturium w formie broszki to detal, który robi całą stylizację, subtelny, a jednocześnie niezwykle artystyczny - zachwycał się Czerwik. Z całością świetnie współgrały także dodatki - długa kopertówka typu bagieta i topowe buty z kwadratowymi noskami. -Wszystko dopięte na ostatni guzik - stwierdził. Projektant od dłuższego czasu przygląda się modowym wyborom Niedzielskiej. - To kobieta, która jest w pełni świadoma swojego stylu. Odważna, nowoczesna, z ogromnym wyczuciem. Widać, że lubi się bawić modą, a to wciąż rzadkość na naszym polskim rynku, gdzie często priorytetem jest po prostu "ładny wygląd" - tłumaczył.