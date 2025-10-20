Kim Kardashian to niewątpliwie jedna z celebrytek, która wyznacza trendy na świecie. Wiele kobiet ją naśladuje, a ona wynajduje kolejne sposoby, by zwrócić na siebie uwagę mediów. Tym razem zrobiła to podczas Gali Muzeum Akademii, która odbyła się 18 października w Los Angeles. Zobaczyliśmy ją w zaskakującej odsłonie. Choć jej sukienka była elegancka, to uwagę przyciągała tajemnicza maska, która całkowicie zasłoniła twarz Kim.

Kim Kardashian brylowała na czerwonym dywanie w masce, która zasłaniała jej całą twarz. Tak ocenił ją projektant

Kim Kardashian niewątpliwie zwróciła na siebie uwagę, a media rozpisywały się o jej nietypowej stylizacji. Co uważa Robert Czerwik? Refleksją na temat kreacji celebrytki podzielił się w rozmowie z Plotkiem. Już na wstępie zaznaczył, że dziś Kim jest ikoną stylu. - To, co od pewnego czasu robi Kim, zasługuje na ogromne uznanie. Owszem, jej wcześniejszy wpływ na kulturę masową bywał dyskusyjny, ale to, w jaki sposób obecnie kreuje swój wizerunek, jest absolutnie fascynujące - zauważa na wstępie. - Ta stylizacja jest tego najlepszym dowodem. Beżowa, rzeźbiarska suknia z zakrytą głową, połączona z monumentalnym, błyszczącym naszyjnikiem, to pokaz wyrafinowania i odwagi - stwierdził ekspert.

- To nie jest zwykły, "ładny" look, to manifest artystyczny. Kim współpracuje dziś z niszowymi, wymagającymi domami mody, takimi jak Schiaparelli czy Maison Margiela. To marki, które niezwykle selektywnie dobierają swoje ambasadorki, a fakt, że zapraszają ją do współpracy, mówi wiele o jej obecnej pozycji w świecie mody - podkreśla projektant. - Ta stylizacja to czyste fashion theatre - odważna, konceptualna, a jednocześnie perfekcyjnie dopracowana w detalach. Kim pojawiła się w niej na wydarzeniu, które wręcz wymagało tak spektakularnej obecności. To pokazuje, że potrafi bawić się modą, ryzykować i wychodzić poza schemat - podkreśla Czerwik.

Robert Czerwik o odważnych stylizacjach. W Polsce tego brakuje

Projektant zaznaczył, że lubi, gdy gwiazdy eksperymentują z modą. W Polsce jednak brakuje takich osób. - Uwielbiam, gdy gwiazdy traktują modę jak przestrzeń do eksperymentu, a nie tylko sposób, by "ładnie wyglądać". W Polsce wciąż niewiele osób ma tę odwagę. Wyjątki to chociażby Monika Brodka czy Natalia Kukulska. Brakuje nam takich momentów jak te, które tworzą Roisin Murphy czy Björk, artystek, które modą potrafią opowiedzieć historię - uważa. - I właśnie do tego grona dziś należy Kim Kardashian. To już nie tylko gwiazda reality show, to kobieta, która świadomie buduje swoje miejsce w historii mody - podsumowuje Czerwik.