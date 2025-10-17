Co z jej powrotem do "Tańca z gwiazdami"? Lanberry stawia sprawę jasno

Lanberry pożegnała się z "Tańcem z gwiazdami" w czwartym odcinku bieżącej edycji. Wraz z Piotrem Musiałkowskim tworzyli drugi duet, który odpadł z programu. Jak pierwsi wyeliminowani zostali Ewa Minge i Michał Bartkiewicz. Spekulacje na temat powrotu jednej z pary pojawiły się w czwartek 16 października, po tym, jak Maja Bohosiewicz ogłosiła, że rezygnuje z dalszego udziału w show, ze względów zdrowotnych. Plotek postanowił zapytać o komentarz w sprawie Lanberry.

Lanberry reaguje na plotki o powrocie do "Tańca z gwiazdami". Udzieliła nam komentarza

Informację o rzekomym powrocie artystki do programu przekazał Pudelkowi informator. Polsat miał podobno brać taką opcję pod uwagę. Jak się jednak okazuje, ostatecznie Lanberry nie powróci już do zmagań o Kryształową Kulę. - Wszystko zostało już przez Polsat wyjaśnione oficjalnie. Ze względu na regulamin nasz powrót jest niemożliwy - odpowiedziała nam krótko piosenkarka. Stacja telewizyjna wyjaśniła to dokładnie w opublikowanym oświadczeniu.

"Żaden z wyeliminowanych dotychczas duetów nie wróci już na parkiet. Regulamin co prawda przewiduje możliwość powrotu, jednak nie w tym przypadku. W poprzednim - piątym odcinku nie odpadła żadna para. Punktacja jury i liczba głosów oddanych przez widzów w ubiegłą niedzielę przechodzi do odcinka szóstego, pary startują więc nie od zera, lecz z punktami sprzed tygodnia" - opisał Polsat, ujawniając, dlaczego nie zobaczymy powrotu żadnego z duetów. "Ponieważ żadna z par, które już odpadły nie brała już udziału w piątym odcinku, to nie może powrócić do rywalizacji konkursowej w odcinku szóstym. Regulamin programu nie pozwala na powrót do niego po dwóch tygodniach" - dowiedzieliśmy się z komunikatu.

Maja Bohosiewicz zrezygnowała z "Tańca z gwiazdami". Wyjaśniła, co się stało

16 października Bohosiewicz zamieściła w mediach społecznościowych post, w który ogłosiła, że rezygnuje z dalszego udziału w programie. - Z powodu mojej kontuzji muszę zakończyć przygodę z "Tańcem z gwiazdami". Ponad tydzień temu doznałam urazu żeber i pomimo bólu trenowałam dalej, bo taniec i ta przygoda dawały mi taką ogromną radość... - skomentowała na nagraniu celebrytka. W opisie podziękowała wszystkim osobom, które wspierały ją podczas tej przygody. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: "Pilny komunikat od Bohosiewicz. To jej koniec w 'Tańcu z gwiazdami'".