Książę William wraz z księżną Kate dbają o to, by spotykać się z obywatelami i wysłuchiwać ich problemów i trosk. Tym razem para książęca wybrała się w niespodziewaną podróż do Irlandii Północnej. Tam odwiedzili szkołę należącą do Northern Ireland Fire & Rescue Service, czyli służb ratunkowych. W placówce szkolenia odbywać będą kolejne pokolenia strażaków. Przyjrzeliśmy się stylizacjom, w których zaprezentowali się William i Kate. Tak oceniła ich specjalistka.

Książę William postawił na modne kolory. Księżna Kate jak zawsze pokazała klasę. Stylistka zachwycona

William i Kate odwiedzili centrum szkoleniowe w Irlandii Półocnoej. Jakie stylizacje zaprezentowała para książęca? Kate pojawiła się w długim, ciemnozielonym płaszczu od Alexandra McQueena, w którym mogliśmy ją już widzieć przed laty. William zdecydował się na brązową marynarkę, wpasowując się w obowiązujące trendy, a także jasnoniebieską koszulę i krawat. Jeśli chodzi o spodnie, wybrał garniturowe w ciemnogranatowym odcieniu. Ekspertka nie kryła, że oboje wyglądali świetnie. "Pięknie i jesiennie. Kolorystyka, zamsz na stylowych kozakach i sztybletach, piękny model płaszcza księżnej, klasa!" - podsumowała w rozmowie z Plotkiem stylistka Róża Augustyniak.

Jak przekazało "The Sun", w trakcie wizyty w ośrodku szkoleniowym William i Kate spotkali się z szefem straży pożarnej i ratownictwa, Aidanem Jenningsem. Obiekt wyposażono m.in. w symulator ratownictwa w warunkach powodzi oraz taktyczny ośrodek przeciwpożarowy. Małżonkowie byli żywo zainteresowani sprawą, próbując swoich sił. Mieli za zadanie rzucić koło ratunkowe "poszkodowanemu", którego odgrywał instruktor. Wszystko działo się w symulatorze rwącej rzeki.

Księżna Kate wsiadła do wozu strażackiego. To chciała zrobić

W trakcie wizyty księżna Kate miała okazję nie tylko próbować uratować "poszkodowane". Żona następcy brytyjskiego tronu wsiadła do wozu strażackiego. Jak tylko się tam znalazła, miała pewne życzenie. -Chciałabym jechać z prawdziwą prędkością i mieć włączone syreny - powiedziała żartobliwie.