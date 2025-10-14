Warszawa w październiku rozbrzmiewa muzyką Fryderyka Chopina - trwa XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny jego imienia, jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych na świecie. Towarzyszy mu wiele inicjatyw, które pozwalają mieszkańcom i turystom poczuć ducha kompozytora - od atrakcji miejskich, po muzyczne akcenty w przestrzeni publicznej. W tym czasie po stolicy kursuje też wyjątkowy tramwaj chopinowski, który bez pobierania opłat zabiera chętnych w podróż pełną muzyki.

Warszawa żyje Chopinem. Muzyczny tramwaj zabiera pasażerów w niezwykłą podróż po stolicy

Miałem okazję przejechać się tym niezwykłym pojazdem w kursie o godzinie 17:30 z zajezdni Wola. Już na przystanku czekał tłum osób spragnionych muzycznych wrażeń - niestety, ze względu na ograniczone miejsce w pojedynczym wagonie nie wszystkim chętnym udało się dostać do środka. Tramwaj był dobrze oznaczony i zdecydowanie wyróżniał się na tle miejskiego ruchu, więc nie było szansy, że ktoś go pomyli ze zwykłą linią. Po wejściu do środka od razu rzuciło mi się w oczy drewniane wnętrze z bordowymi zasłonkami, stylowymi obrazami Warszawy i oczywiście - fortepianem stojącym w samym centrum wagonu.

Mimo tłoku panowała niezwykle ciepła, niemal rodzinna atmosfera. Niedługo po ruszeniu tramwaju przy pianinie zasiadł Paweł Wojciechowski - młody, utalentowany pianista, student Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, laureat wielu międzynarodowych i krajowych konkursów, koncertujący w Polsce i za granicą. Jego gra była pełna pasji i skupienia - po każdym utworze kłaniał się z uśmiechem, a zebrana w pojeździe publiczność nagradzała go gromkimi brawami. Wszyscy pasażerowie, mimo tłoku i braku miejsc siedzących, z ogromnym skupieniem wsłuchiwali się w dźwięki z niezwykłym skupieniem.

Po Warszawie jeździ tramwaj chopinowski. Takie mam wrażenia po podróży

Czas przejazdu (około 50 minut) minął błyskawicznie. Tramwaj kołysał się lekko na zakrętach, a muzyka Chopina tworzyła wyjątkową oprawę do widoków mijanej Warszawy, jakby czas stanął w miejscu. Najbardziej wzruszający moment nastąpił pod koniec trasy, gdy pianista ustąpił miejsca kilkuletniemu chłopcu. Młody pasażer zagrał kilka dźwięków, a publiczność nagrodziła go owacjami. Przejazd tramwajem chopinowskim był dla mnie niezwykłym doświadczeniem, w którym można było doznać namiastki tego, co przeżywa publiczność podczas trwającego właśnie XIX Konkursu imienia artysty. Tramwaj z muzyką Chopina to nie tylko atrakcja, ale także dowód na to, że klasyka potrafi wzruszać, inspirować i łączyć ludzi z różnych środowisk i w różnym wieku. Polecam taką podróż każdemu, kto kocha muzykę i chce choć przez chwilę poczuć emocje towarzyszące słuchaniu muzyki mistrza. Tramwaj chopinowski będzie jeździł do 19 października. Szczegóły jego przejazdów znajdziecie na stronie Miasta Stołecznego Warszawy.