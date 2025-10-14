Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany
Opinia

Chopinowski tramwaj w Warszawie przyciąga tłumy. Przejechałem nim raz i rozumiem dlaczego

Norbert Żyła
Wsiadłem do tramwaju grającego muzykę Chopina na żywo i już po chwili miałem wrażenie, że znalazłem się w zupełnie innym świecie. Nie spodziewałem się, że ten przejazd okaże się tak niezwykłym doświadczeniem.
Pojechałem muzycznym tramwajem przez Warszawę. Chopin wybrzmiał między codziennością
Fot. Plotek Exclusive

Warszawa w październiku rozbrzmiewa muzyką Fryderyka Chopina - trwa XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny jego imienia, jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych na świecie. Towarzyszy mu wiele inicjatyw, które pozwalają mieszkańcom i turystom poczuć ducha kompozytora - od atrakcji miejskich, po muzyczne akcenty w przestrzeni publicznej. W tym czasie po stolicy kursuje też wyjątkowy tramwaj chopinowski, który bez pobierania opłat zabiera chętnych w podróż pełną muzyki.  

Zobacz wideo Pojechałem muzycznym tramwajem przez Warszawę. Chopin wybrzmiał między codziennością

Warszawa żyje Chopinem. Muzyczny tramwaj zabiera pasażerów w niezwykłą podróż po stolicy

Miałem okazję przejechać się tym niezwykłym pojazdem w kursie o godzinie 17:30 z zajezdni Wola. Już na przystanku czekał tłum osób spragnionych muzycznych wrażeń - niestety, ze względu na ograniczone miejsce w pojedynczym wagonie nie wszystkim chętnym udało się dostać do środka. Tramwaj był dobrze oznaczony i zdecydowanie wyróżniał się na tle miejskiego ruchu, więc nie było szansy, że ktoś go pomyli ze zwykłą linią. Po wejściu do środka od razu rzuciło mi się w oczy drewniane wnętrze z bordowymi zasłonkami, stylowymi obrazami Warszawy i oczywiście - fortepianem stojącym w samym centrum wagonu.

Mimo tłoku panowała niezwykle ciepła, niemal rodzinna atmosfera. Niedługo po ruszeniu tramwaju przy pianinie zasiadł Paweł Wojciechowski - młody, utalentowany pianista, student Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, laureat wielu międzynarodowych i krajowych konkursów, koncertujący w Polsce i za granicą. Jego gra była pełna pasji i skupienia - po każdym utworze kłaniał się z uśmiechem, a zebrana w pojeździe publiczność nagradzała go gromkimi brawami. Wszyscy pasażerowie, mimo tłoku i braku miejsc siedzących, z ogromnym skupieniem wsłuchiwali się w dźwięki z niezwykłym skupieniem. 

Zobacz zdjęcia z wnętrza tramwaju chopinowskiego Otwórz galerię

Po Warszawie jeździ tramwaj chopinowski. Takie mam wrażenia po podróży 

Czas przejazdu (około 50 minut) minął błyskawicznie. Tramwaj kołysał się lekko na zakrętach, a muzyka Chopina tworzyła wyjątkową oprawę do widoków mijanej Warszawy, jakby czas stanął w miejscu. Najbardziej wzruszający moment nastąpił pod koniec trasy, gdy pianista ustąpił miejsca kilkuletniemu chłopcu. Młody pasażer zagrał kilka dźwięków, a publiczność nagrodziła go owacjami. Przejazd tramwajem chopinowskim był dla mnie niezwykłym doświadczeniem, w którym można było doznać namiastki tego, co przeżywa publiczność podczas trwającego właśnie XIX Konkursu imienia artysty. Tramwaj z muzyką Chopina to nie tylko atrakcja, ale także dowód na to, że klasyka potrafi wzruszać, inspirować i łączyć ludzi z różnych środowisk i w różnym wieku. Polecam taką podróż każdemu, kto kocha muzykę i chce choć przez chwilę poczuć emocje towarzyszące słuchaniu muzyki mistrza. Tramwaj chopinowski będzie jeździł do 19 października. Szczegóły jego przejazdów znajdziecie na stronie Miasta Stołecznego Warszawy.

Norbert Żyła

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/10 My podajemy hasło, a ty zgadujesz, o jaki przedmiot z PRL-u pytamy. Zacznijmy od czegoś łatwego. Odra - powinna kojarzyć się z:

Quiz o PRL-u. Masz fory, jeśli wychowałeś się w tamtych czasach. Młodzież odpadnie w 1. pytaniu
Popularne