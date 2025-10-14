Trwa kolejny etap XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Rywalizacja budzi ogromne emocje i ściągnęła do stolicy melomanów z całego świata. Podczas jednej z ostatnich transmisji widzom nie spodobało się zachowanie operatora, który pokazywał występy uczestników. Zauważono, że podczas występu Amerykanina Williama Yanga operator nie wyciszył telefonu i zaliczył ogromną wpadkę. Na tym jednak nie koniec, bo lista zarzutów okazała się bardzo długa. Po opublikowaniu artykułu na temat faux-pas mężczyzny (z tekstem możecie zapoznać się tutaj) odezwał się do nas przedstawiciel TVP z wyjaśnieniami. Jak się okazuje, już wyciągnięto konsekwencje.

Afera z operatorem Konkursu Chopinowskiego. Przedstawiciele TVP zwrócili się do nas z wyjaśnieniami

Operator kamery nie tylko nie wyciszył telefonu, ale widzowie narzekali, że szurał krzesłem, przestawiał w trakcie nagrania kamerę, a także mówił do mikrofonu. Na tym jednak nie koniec, bo ze strony internautów padło bardzo wiele innych zarzutów. "Gadał do mikrofonu, miał założone słuchawki w ten sposób, że na widowni słychać było dochodzące z nich komentarze, w trakcie występu wstawał po swój plecak rzucony z dala od krzesła, zsuwała mu się kurtka powieszona na oparciu itd." - czytamy. Po publikacji naszego artykułu do redakcji Plotka napisał przedstawiciel Telewizji Polskiej z wyjaśnieniami. Podkreślono, że zachowanie pracownika była niedopuszczalne. "Uprzejmie przepraszamy za nieodpowiednie zachowanie operatora Telewizji Polskiej podczas realizacji transmisji koncertu XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca" - czytamy w piśmie. Jak się okazuje, wobec operatora został niemal natychmiast wyciągnięte konsekwencje.

Informujemy, że operator, który dopuścił się zaniedbań, został odsunięty od pracy przy Konkursie Chopinowskim

- podkreślono.

Wpadka operatora podczas Konkursu Chopinowskiego. Przedstawiciel TVP zabrał głos

W dalszej części komunikatu poinformowano nas, że według przedstawiciela stacji TVP zachowanie operatora nie miało wpływu na samą transmisję koncertu. "Potwierdzili to zarówno widzowie, jak i realizatorzy dźwięku. Nie traktujemy tego jednak jako okoliczności łagodzącej. Transmisja Konkursu Chopinowskiego – jednego z najważniejszych konkursów muzyki klasycznej na świecie i wspaniałego wydarzenia promującego polską kulturę – jest dla nas powodem do dumy. Zapraszamy do oglądania Konkursu Chopinowskiego w TVP Kultura i TVP VOD" - czytamy w treści informacji.