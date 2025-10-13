XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie co pięć lat przyciąga uwagę całego muzycznego świata i dostarcza wielu wzruszeń. Wśród pianistów z Polski, którzy awansowali do III etapu tegorocznej edycji, znalazł się Yehuda Prokopowicz - artysta, który swoją grą zachwycił jurorów i publiczność.

REKLAMA

Zobacz wideo Romantyczny Chopin – światowa premiera immersyjnej wystawy w Art Box Experience

XIX Konkurs Chopinowski wkracza w decydującą fazę. Yehuda Prokopowicz o awansie do III etapu i emocjach na scenie

Yehuda Prokopowicz ma 19 lat i pochodzi z Netanii w Izraelu. Naukę gry na fortepianie rozpoczął już w wieku czterech lat pod czujnym okiem starszej siostry, Veroniki. Emigracja sprawiła, że szczególnie zbliżył się do muzyki Fryderyka Chopina, którą uznaje za kwintesencję polskości. Prokopowicz jest laureatem ponad 30 nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych oraz stypendystą programu "Młoda Polska". Uzdolniony pianista kształci się obecnie w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, gdzie rozwija swój artystyczny warsztat. W rozmowie z nami artysta nie krył entuzjazmu w związku z awansowaniem do kolejnego etapu konkursu. - Sama radość! Radość podczas gry, po grze i po wynikach. Co za radosny konkurs! - wyjawił, dając do zrozumienia, że całe wydarzenie jest dla niego przede wszystkim świętem muzyki. Yehuda Prokopowicz zwrócił też uwagę na niezwykłą atmosferę, jaka towarzyszy tegorocznym zmaganiom pianistów. - Dla mnie jest tu dużo z atmosfery wielkiego, pięknego Festiwalu Chopinowskiego. Co prawda więcej czasu spędzam w Krakowie, ale też tu czuć ten festiwal. A występy są dla mnie wielką przyjemnością i mam nadzieję, że dalej będą! - przyznał. Zapytany o to, czy myśli już o finale, artysta zachował spokój i pokorę wobec kolejnych etapów. - Skupiam się na każdym etapie po kolei. A co będzie, to będzie - podsumował.

XIX Konkurs Chopinowski. Co nas jeszcze czeka?

Etap trzeci XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina rozpocznie się 14 października i potrwa do 16 października, dostarczając kolejnych emocjonujących zmagań utalentowanych pianistów. 17 października będziemy świadkami uroczystości upamiętniających 176. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. Już dzień później rozpocznie się finał konkursu, który potrwa do 20 października. Gala wręczenia nagród oraz pierwszy koncert laureatów zaplanowano na 21 października, natomiast kolejne dwa koncerty laureatów odbędą się 22 i 23 października, pozwalając publiczności cieszyć się najlepszymi interpretacjami dzieł Chopina w wykonaniu nagrodzonych artystów. To będzie najprawdziwsze święto muzyki, pełne wzruszeń i niezapomnianych wrażeń.