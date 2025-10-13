Każdy odcinek "Tańca z gwiazdami" wywołuje spore emocje. Po piątym epizodzie, w którym uczestnikom towarzyszyli na parkiecie najbliżsi, w mediach społecznościowych zaczęto dyskutować na temat przyznanych przez jurorów punktów. Niektórym widzom nie spodobał się fakt, iż Tomasz Karolak z córką za ich Brodway jazz zdobyli 31 punktów, podczas gdy poruszający występ Barbary Bursztynowicz z mężem otrzymał punktów 30. Plotek postanowił zapytać o zdanie w tym temacie znanego tancerza i choreografa Stefano Terrazzino.

"Taniec z gwiazdami" dzieli widzów. Stefano Terrazzino mówi jasno: Ten program taki jest

- Widziałem, że Karolak był Kermitem, super to wyglądało, podobało mi się to. Ładne kostiumy, pomysł, odważnie. U pani Bursztynowicz to było bardzo wzruszające, taniec z mężem to zawsze jest takie [poruszające - red.] - ocenił w rozmowie z Plotkiem Terrazzino. Taneczny ekspert podkreślił dalej, że w takim programie, jak "Taniec z gwiazdami" potrzebne są różne rodzaje występów. - Dwa różne podejścia, każdy kolor w takim show jest potrzebny. Jurorowi trudno jest potem decydować - dodał tancerz. Terrazzino zauważa, że przy ocenie kluczowy najczęściej jest sam taniec, jednak pod uwagę bierze się także całokształt występu. - To ma jakiś przekaz, jest jakąś formą rozrywki. Da się wszystko wytłumaczyć - skomentował.

- Na turniejach tańca nie ma filmików, nie ma Instagrama, nie poznajemy bohaterów. A tutaj ich poznajemy, wiemy, skąd są, nie ma jednej kategorii wiekowej, że tańczą razem. Wszystko jest takie umowne, wszystko jest dozwolone - wyjaśnił nam dalej choreograf, w odniesieniu do występów Karolaka i Bursztynowicz. Terrazzino podzielił się też na koniec wiadomością, iż w najbliższym odcinku show pojawi się na widowni. - Ja się niezmiernie cieszę, że ze mną będzie kolejny odcinek. Mogę tam być i zobaczyć wszystko z bliska, bo tańczą cztery moje choreografie. Jestem ciekaw, jak sobie z tym poradzą i jak będzie to wyglądać - powiedział tancerz.

"Taniec z gwiazdami" podpadł widzom. Poszło o ogłaszanie wyników głosowania

Piąty odcinek programu wzbudził kontrowersje również za sprawą scen tuż przed ogłoszenie werdyktu. Widzowie nie kryli podirytowania, gdyż tym razem za długo testowano ich cierpliwość. - Powiem krótko. Z programem żegnają się dziś... Dowiemy się po przerwie - powiedział do kamery Krzysztof Ibisz, zaskakując uczestników, publiczność, jak i oglądających przed telewizorami. Dotychczasowo w takiej sytuacji nie było przerwy na reklamy i prowadzący od razu ogłaszali, która para odpada. Internauci prędko zabrali głos. Ich komentarze znajdziecie w artykule: "Fani 'Tańca z gwiazdami' zirytowani na Polsat. Miarka się przebrała przy ogłaszaniu werdyktu".