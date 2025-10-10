Sylwia Bomba i Grzegorz Collins tworzą jedną z najpopularniejszych par w sieci. Zakochani chętnie i regularnie publikują wspólne nagrania, zwykle komediowe, komentując w ten sposób swoją codzienność w związku. Teraz fani będą jednak przecierać oczy ze zdumienia, gdy zobaczą, gdzie Sylwia Bomba i Grzegorz Collins trafili.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Bomba i Grzegorz Collins w "Zajazd. Będzie się działo". Tego nikt się nie spodziewał

Bomba wściekła na Collinsa. Nie chciała spać z nim w jednym pokoju

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins będą bohaterami drugiego odcinka "Zajazd. Będzie się działo". Para wkroczy do Zajazdu wyraźnie nie w humorach - Sylwia Bomba będzie szła boso, utykając. Szybko okaże się, że Sylwia i Greg trafili na miejsce przez zepsuty samochód. - Jechaliśmy na wakacje, ale mój ukochany wybrał akurat jakiś samochód, który musiał się zepsuć - psioczyła Bomba. Była tak wściekła na Collinsa, że bez oporów zrobiła mu awanturę przy pracownikach Zajazdu i nie chciała spać z nim w jednym pokoju. - Absolutnie, żaden apartament. Ja z tobą nie śpię, śpimy w dwóch oddzielnych pokojach - krzyczała. W tym czasie jedna z pracownic wyraźnie zauroczyła się Grzegorzem i postanowiła zrealizować swój plan. - Ale ciacho z tego Grega. Na żywo wygląda jeszcze lepiej niż w telewizji. No i w dodatku jest sławny i bogaty. No i chyba mu się nie układa z tą Sylwią, skoro mają spać w osobnych pokojach. Czas na realizację planu A. Złapać bogatego męża - zapowiedziała. Zobaczcie, co jeszcze wydarzy się, gdy Sylwia Bomba i Grzegorz Collins trafią do Zajazdu. Materiał wideo znajdziecie na górze strony.

"Zajazd. Będzie się działo". Szczegóły produkcji

"Zajazd. Będzie się działo" to nowy serial paradokumentalny, którego premiera zaplanowana jest na 27 października. To pierwsza tego typu produkcja w Polsce, której akcja jest umiejscowiona w rodzinnym zajeździe. Tomasz i Wioletta Pietrzakowie oraz ich wchodzące w dorosłość dzieci, Dominika i Patryk wspólnie prowadzą rodzinny zajazd, zmagając się z różnymi perypetiami. Odcinek z udziałem Sylwii Bomby i Grzegorza Collinsa będzie można zobaczyć w poniedziałek, 3 listopada, o godzinie 18.55 na antenie Stopklatki.