"Pytanie na śniadanie" potrafi zaskoczyć nowymi twarzami na pokładzie. Niedawno powitaliśmy ponownie Marzenę Rogalską, a także byliśmy świadkami debiutu Marty Surnik i Grzegorza Dobka w roli głównych prowadzących. Na początku września oglądaliśmy także Tomasza Karolaka, który testował się jako dziennikarz. W programie zmian nie brakuje. Co z kolei z nową prowadzącą czerwonego dywanu? My poznaliśmy już to nazwisko.

"Pytanie na śniadanie" z gwiazdą "Top Model" w roli prowadzącej. Znacie ją z rodzinnego contentu

Gościnnie w paśmie porannym TVP2 zobaczymy Aleksandrę Żuraw-Świątek, która zaprezentuje autorski przegląd newsów ze świata show-biznesu. Zgodnie z doniesieniami od naszego informatora, influencerka zaliczy debiut w najbliższą sobotę 11 września. Dla przypomnienia - Żuraw po show TVN stała się pełnoetatową influencerką i bizneswoman. Na Instagramie pokazuje nie tylko content dotyczący macierzyństwa, ale i promuje markę z okularami. Fani, którzy śledzą ją od dłuższego czasu, pamiętają także o tym, że jeszcze dwa lata temu Żuraw nagrywała filmy na YouTubie. To w tej przestrzeni modelka opowiadała o zaręczynach, ślubie, urządzaniu domu oraz o macierzyństwie. Żuraw jest mamą dwóch córek.

Aleksandra Żuraw o bolesnych przejściach w "Top Model". Chodzi o wagę

Uczestniczka programu przyznała w "Szczerze Ci powiem" w RMF FM, że jej walka o pozycję w "Top Model" nie była łatwa. Spotkała się z krytyką sylwetki. - Ja wtedy na metr osiemdziesiąt ważyłam 58 kilo i ktoś mi powiedział, że ja nadal w moich biodrach jestem po prostu za gruba. Ja w tamtym momencie nie jadłam nic, już po prostu nic. To jak wyglądała moja dieta na planie "Top Model"? To jest po prostu szokujące i można zobaczyć, jak ja wyglądam na castingu i jak ja wyglądam w ostatnim odcinku przed Lizboną, przed Portugalią. Bo ja na planie schudłam osiem kilo - przekazała Żuraw. Twierdzi, że podczas czwartej edycji programu wielu uczestników było poniżanych i nadmiernie krytykowanych, czego nie pokazano na ekranie po montażu.