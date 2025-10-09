Powrót na stronę główną
Gwiazda "Top Model" poprowadzi "Pytanie na śniadanie". Zajmie się czerwonym dywanem
"Top Model" dał rozgłos wielu osobom, które mimo braku wygranej stały się influencerami, a nawet celebrytami. W czwartej edycji poznaliśmy wówczas 21-latkę, która wyróżniała się osobowością i tatuażami. Dziś wiemy, że zasili załogę "Pytania na śniadanie".
'Pytanie na śniadanie', Grzegorz Dobek, Aleksandra Grysz, Dominika Matuszak, Marta Surnik
"Pytanie na śniadanie" potrafi zaskoczyć nowymi twarzami na pokładzie. Niedawno powitaliśmy ponownie Marzenę Rogalską, a także byliśmy świadkami debiutu Marty Surnik i Grzegorza Dobka w roli głównych prowadzących. Na początku września oglądaliśmy także Tomasza Karolaka, który testował się jako dziennikarz. W programie zmian nie brakuje. Co z kolei z nową prowadzącą czerwonego dywanu? My poznaliśmy już to nazwisko.

"Pytanie na śniadanie" z gwiazdą "Top Model" w roli prowadzącej. Znacie ją z rodzinnego contentu

Gościnnie w paśmie porannym TVP2 zobaczymy Aleksandrę Żuraw-Świątek, która zaprezentuje autorski przegląd newsów ze świata show-biznesu. Zgodnie z doniesieniami od naszego informatora, influencerka zaliczy debiut w najbliższą sobotę 11 września. Dla przypomnienia - Żuraw po show TVN stała się pełnoetatową influencerką i bizneswoman. Na Instagramie pokazuje nie tylko content dotyczący macierzyństwa, ale i promuje markę z okularami. Fani, którzy śledzą ją od dłuższego czasu, pamiętają także o tym, że jeszcze dwa lata temu Żuraw nagrywała filmy na YouTubie. To w tej przestrzeni modelka opowiadała o zaręczynach, ślubie, urządzaniu domu oraz o macierzyństwie. Żuraw jest mamą dwóch córek.

Aleksandra Żuraw o bolesnych przejściach w "Top Model". Chodzi o wagę

Uczestniczka programu przyznała w "Szczerze Ci powiem" w RMF FM, że jej walka o pozycję w "Top Model" nie była łatwa. Spotkała się z krytyką sylwetki. - Ja wtedy na metr osiemdziesiąt ważyłam 58 kilo i ktoś mi powiedział, że ja nadal w moich biodrach jestem po prostu za gruba. Ja w tamtym momencie nie jadłam nic, już po prostu nic. To jak wyglądała moja dieta na planie "Top Model"? To jest po prostu szokujące i można zobaczyć, jak ja wyglądam na castingu i jak ja wyglądam w ostatnim odcinku przed Lizboną, przed Portugalią. Bo ja na planie schudłam osiem kilo - przekazała Żuraw. Twierdzi, że podczas czwartej edycji programu wielu uczestników było poniżanych i nadmiernie krytykowanych, czego nie pokazano na ekranie po montażu. 

