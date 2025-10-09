Za nami kolejny odcinek "Top Model". Uczestnicy znów musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Najwięcej emocji wzbudziła sesja z wykorzystaniem zwierząt. Niektórym widzom nie przypadł do gustu nietypowy pomysł. "Ta sesja to chyba kolejny niewypał. Te zbroje i wykorzystywanie zwierząt. Niech mi nikt nie wmawia, że są przystosowane do takich sytuacji. Zwierzęta czują presję i stres tych wszystkich osób, a one same przeżywają to jeszcze mocniej" - zwracała uwagę jedna z internautek pod nagraniem na Instagramie. Zapytaliśmy o opinię ekspertkę, Malwinę Skórską.

Zobacz wideo Lidia Kazen zachwala TVN. Odpowiedziała na zarzuty widzów

"Top Model". Praca ze zwierzętami na planie zdjęciowym jest w porządku? Behawiorystka zabrała głos

Malwina Skórska, behawiorystka, trenerka psów, a także zoopsycholożka specjalnie dla Plotka zabrała głos na temat tej sytuacji. Właścicielka ośrodka szkoleniowego psów Psyjaźń przyznała, że wykorzystywanie zwierząt do zdjęć nie jest dla nich dobre. "Praca na planie zdjęciowym jest bardzo trudnym środowiskiem dla zwierząt. Niestety, wiele zwierząt wykorzystywanych w sesjach czy programach nie jest przygotowanych, ani nauczonych pracy w takich warunkach. Dla nich błysk flesza, hałas, obce zapachy i dotyk nieznajomych ludzi to ogromny stres" - przekazała nam. Dodała, że zwierzę może czuć się pogubione i przestraszone. "Zwierzę nie rozumie, że to 'tylko zdjęcie'. Widzi chaos, światło, presję. Nieprzygotowane zwierzę może się bać, uciekać, drżeć, a nawet zachować agresywnie. Nie dlatego, że jest 'nieposłuszne', ale dlatego, że zostało narażone na sytuację, w której nie potrafi się odnaleźć. Niektóre z nich cierpią w ciszy" - dodała Malwina Skórska.

"Top Model". Behawiorystka o zwierzętach na planie zdjęciowym. Tak to podsumowała

Malwina Skórska w rozmowie z nami podkreśliła, że głównym problemem jest nieprzygotowanie miejsca oraz zwierzęcia do danego zadania. "Problemem nie jest samo zaproszenie zwierząt na plan, a nieprzygotowanie zarówno zwierzęcia, jak i środowiska, w którym będzie przebywało" - stwierdziła. Dodała, że trzeba również zwracać uwagę na sygnały, które wysyłają zwierzęta. "Ponadto ignorowanie wyraźnych sygnałów stresu zwierzęcia jest karygodne. To żywa istota, nie element scenografii czy stylizacji. Należy mu się szacunek oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Zrobienie 'dobrego ujęcia' nie powinno nigdy być ważniejsze niż komfort zwierzaka" - skwitowała ekspertka.