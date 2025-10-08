Po pięciu latach przerwy program "Ostre cięcie" powróci na antenę. Popularne reality show, w którym duet fryzjerów Andrzej Wierzbicki i Tomasz Schmidt ratuje podupadające salony fryzjerskie, doczeka się 11. sezonu. Co ciekawe, nowe odcinki nie pojawią się już w TTV, a w TVN Style - czyli stacji, od której wszystko się zaczęło. Nowa seria ma liczyć osiem odcinków. Ekipa już pracuje na planie, a premiera zapowiedziana jest na jesień 2025 roku.

Jak już wiadomo, Wierzbicki i Schmidt ponownie wcielą się w rolę ekspertów, którzy nie tylko ocenią sytuację w salonach, ale też wprowadzą zmiany organizacyjne, zaproponują szkolenia, a nawet przeprowadzą remonty, jeśli zajdzie taka potrzeba. W zapowiedzi premierowego odcinka widać, że eksperci skupią się na jednym z najczęstszych i najpoważniejszych problemów w pracy fryzjera - braku skutecznej komunikacji z klientem. Wierzbicki zwróci uwagę jednej z fryzjerek, że jej sposób rozmowy z klientkami może wprowadzać chaos i niepewność. - Chodzi o to, że jesteś wulkanem energii. Wypluwasz z siebie tak wiele słów naraz, że pani, która jest laikiem, nie zrozumie, co chcesz jej zrobić, tym bardziej że jest u ciebie pierwszy raz - tłumaczył ekspert.

Fryzjerka nie do końca zgodziła się z tą opinią i próbowała przerzucić odpowiedzialność na inną osobę. - Czyli się nie zrozumiałyśmy? A może to pani mnie nie zrozumiała? - zapytała, co nie spodobało się Wierzbickiemu. - Nie, Karolina. Problem jest tutaj. Możesz mi powiedzieć... - odpowiedział spokojnie ekspert, wskazując na nią. W tym momencie atmosfera staje się napięta. Fryzjerka przerwała mu. - Nie, nie mogę ci powiedzieć, k***a. Jestem taka i tak k***a obsługuję klientów - wyrzuciła z siebie, po czym wyszła na zaplecze.

"Ostre cięcie". W nowym sezonie fryzjerka nie wytrzyma. "Nie będziesz na mnie darł japy"

Następnie Andrzej Wierzbicki próbował spokojnie wyjaśnić fryzjerce, na czym jego zdaniem polega dalszy problem. Zaznaczył, że dostrzega u niej fachową wiedzę, ale brakuje jej uporządkowania. Na te słowa kobieta znów zareagowała emocjonalnie. - Nie jestem twoją pracownicą i nie będziesz na mnie darł japy. Tak jak ty będziesz traktować mnie, tak ja będę traktować ciebie - odpowiedziała, jasno stawiając granice. Ta sytuacja pokazała, że w nowym sezonie "Ostrego cięcia" nie zabraknie mocnych momentów i trudnych rozmów.