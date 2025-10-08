Ślub Friza i Wersow był jednym z najbardziej wyczekiwanych i owianych tajemnicą wydarzeń w świecie polskiego internetu. Ceremonia odbyła się za granicą, w gronie rodziny i przyjaciół, a jak ujawniono w odcinku programu Kuby Wojewódzkiego - koszt całej uroczystości, włącznie z noclegiem dla gości, wyniósł niemal dwa miliony złotych. Kwota ta wywołała w sieci burzę komentarzy, dlatego postanowiliśmy zapytać o opinię w tej kwestii ekspertkę ślubną, Izabelę Janachowską.

REKLAMA

Zobacz wideo Friz i Wesrow zdradzili kulisy ślubu

Friz i Wersow wydali dwa miliony na ślub. Dużo czy mało? Izabela Janachowska ma jasne zdanie w tej kwestii

Kosmiczna suma wywołała lawinę komentarzy w sieci. Jedni podziwiają rozmach wydarzenia, inni nie kryją zdumienia - i pytają, czy to nie przesada. O opinię poprosiliśmy jedną z największych ekspertek ślubnych w Polsce, Izabelę Janachowską. Jak ocenia taki budżet? - Rozumiem, że temat kosztów wesela Friza i Wersow budzi ogromne emocje - duże kwoty zawsze przyciągają uwagę - przyznała Janachowska w rozmowie z Plotkiem. Jednak od razu zaznaczyła, że w organizacji ślubu nie chodzi o porównywanie się do innych. - Pamiętajmy, że organizacja ślubu i przyjęcia to bardzo indywidualna kwestia. Każda para ma inne potrzeby, marzenia i możliwości finansowe, i to jest w porządku - podkreśliła ekspertka.

Janachowska uspokoiła, że nie ma jednej, właściwej odpowiedzi, w jakiej kwocie należy się zamknąć, organizując ślub i wesele. - Najważniejsze, żeby ten dzień był dokładnie taki, o jakim marzyli - wyjaśniła. - Myślę, że o ich finanse nie musimy się martwić. Frizowi i Wersow życzę wszystkiego, co najpiękniejsze na nowej, wspólnej drodze życia! - podsumowała.

Izabela Janachowska ostro o kredytach na wesele

Izabela Janachowska w jednym z ostatnich wywiadów podsumowała kończący się sezon ślubny i podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat obecnych trendów i kontrowersyjnych decyzji, jakie podejmują niektóre pary młode. - Jeśli chodzi o polskie wesela, to jest taka duża dywersyfikacja. Z jednej strony są wysokobudżetowe, wielkie, ogromne uroczystości, a z drugiej strony jest też ogromna moda na takie małe, kameralne przyjęcia w stylu obiadowym, czy kolacyjnym, właśnie w gronie najbliższych przyjaciół. I właściwie i jedne, i drugie mają swój ogromny urok - przyznała w rozmowie z Jastrząb Postem. Zapytana o coraz popularniejszy zwyczaj brania kredytu na organizację wesela, Janachowska nie przebierała w słowach. - Zawsze mówię, że to jest najgorzej. Najgorzej, absolutnie nie polecam, nie róbcie tego nigdy, bo będziecie potem żałować przez cały czas spłacania kredytu. Totalnie nie warto - ostrzegła stanowczo. Co jeszcze powiedziała? Całość przeczytacie TUTAJ.