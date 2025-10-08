W telewizji Polsat trwa 17. edycja "Tańca z gwiazdami", która bije rekordy oglądalności. Nic dziwnego, bo w tym sezonie Polsat postawił na wyjątkowo gorące nazwiska. Na parkiecie pląsają m.in. Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Katarzyna Zillmann, a także Agnieszka Kaczorowska z Marcinem Rogacewiczem, którzy nieustannie podnoszą widowni ciśnienie. My zapytaliśmy Maffashion, czyli Julię Kuczyńską, kto - według niej - jest najbliżej Kryształowej Kuli.

Zobacz wideo Maffashion obstawia, kto wygra "TzG". Ma dwie faworytki

Maffashion typuje, kto może wygrać "Taniec z gwiazdami". "Ten program jest przewrotny"

Maffashion sama miała okazję występować w "Tańcu z gwiazdami". Influencerka wzięła udział w 14. edycji show i zatańczyła z Michałem Danilczukiem. Para szła jak burza przez kolejne odcinki, zdobywają sympatię widzów oraz jurorów. Maffashion i Michał Danilczuk zajęli wtedy trzecie miejsce, a edycję wygrała Anita Sokołowska. Julia Kuczyńska ma więc spore doświadczenie w temacie "Tańca z gwiazdami", dlatego zapytaliśmy ją, czy jej zdaniem już teraz widać zwycięzcę 17. edycji. W rozmowie padły dwa nazwiska. - No ten program jest przewrotny. Ciężko jest tak określić. Na pewno technicznie wysuwa się na prowadzenie pani Gorodecka. Kto tam jeszcze jest taki dobry? Bo patrzę na gwiazdy, a nie na tancerzy. Kasia Zillmann, rewelacja, ma świetną energię - podkreśliła Maffashion.

Maffashion zdradza, jaki jest przepis na sukces w "Tańcu z gwiazdami"

Zdaniem Maffashion, duże znaczenie w "Tańcu z gwiazdami" ma element zaskoczenia widzów i robienie postępów. Ważne jest, by nie znudzić widzów. - Powiem tak, w tym programie duże znaczenie ma dawkowanie, żeby widz nie był znudzony, (...) żeby był cały czas ten element zaskoczenia albo progres. (...) Ludzie, którzy oglądają ten program, czasami komuś nie kibicują, a w trakcie trwania programu nagle kogoś zaczynają darzyć sympatią i w ogóle albo tę osobę poznają, albo po prostu zmieniają o niej opinię, zmieniają zdanie - wyznała influencerka. Co jeszcze powiedziała Maffashion? Zobaczcie nasz materiał wideo na górze strony.