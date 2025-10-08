Uczestnik z Włoch szczerze o Konkursie Chopinowskim. Ocenił organizację

7 października zakończył się I etap XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Wzięło w nim udział 84 wybitnie utalentowanych artystów z 20 państw. Wśród nich znalazł się również Alberto Ferro, pianista z Włoch. Niestety, jurorzy nie docenili jego występu i nie przeszedł do II etapu Konkursu Chopinowskiego. Jurorzy wytypowali bowiem tylko 40 artystów. Zapytaliśmy jednak Alberto Ferro, jak ocenia swój występ i organizację konkursu.

Konkurs Chopinowski. Alberto Ferro o zabrał głos. Szczerze wyznał, co sądzi

Alberto Ferro ma 29 lat i ukończył studia magisterskie w Konserwatorium im. Belliniego w Katanii. Potem kontynuował swoją edukację w Konserwatorium w Mesynie. Na koncie ma udział w wielu konkursach. Zajął drugie miejsce w konkursie im. Ferruccia Busoniego w Bolzano, szóste miejsce w konkursie im. Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli oraz zwyciężył w konkursie Telekom-Beethoven w Bonn. Teraz chciał zawalczyć w prestiżowym konkursie Chopinowskim, ale niestety, nie przeszedł do II etapu. W rozmowie z nami stwierdził, że wydarzenie ocenia bardzo pozytywnie.

- Jestem zadowolony ze swojego występu. Na scenie towarzyszyły mi pozytywne emocje, ponieważ bardzo czekałem na możliwość zagrania w I etapie - wyznał Alberto Ferro w rozmowie z Plotkiem. Pianista ujawnił także, jak ocenia organizację całego wydarzenia. - Organizacja jest bardzo dobra. Trudno wszystko zorganizować na takim poziomie - zdradził.

Konkurs Chopinowski. Uczestniczka z Tajwanu zabrała głos po występie

Wei-Ting Hsieh, która także brała udział w I etapie Konkursu Chopinowskiego, również pozytywnie oceniła swój występ. W rozmowie z Plotkiem Tajwanka także pochwaliła organizację konkursu. - Uważam, że organizacja konkursu w tym roku stoi na bardzo wysokim poziomie - nawet lepszym niż w 2021 roku. Wtedy również brałam udział - dodała. Wei-Ting Hsieh występowała w wielu prestiżowych miejscach, takich jak Salle Gaveau, Salle Corto czy Chateau de Bagatelle. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.