Marina usłyszała od teściowej, że się starzeje. Tak zareagowała na żart

6 października na platformie Amazon Prime Video premierę miał film dokumentalny o życiu Wojciecha Szczęsnego - "Szczęsny". W ramach promocji produkcji zarówno bramkarz, jak i jego żona udzielali wywiadów. Redaktorka Plotka porozmawiała z Mariną Łuczenko-Szczęsną o tym, jakim ojcem jest Wojciech Szczęśny. Zapytała również piosenkarkę o to, jak ta dogaduje się z mamą piłkarza.

Marina o relacjach z teściową. "Zawsze wychodziłam z założenia, że..."

Nasza redaktorka, Weronika Zając, zapytała Marinę o to, czy mama Wojtka od razu ją zaakceptowała. Piosenkarka odpowiedziała dyplomatycznie. - O to trzeba by ją zapytać, czy od razu mnie zaakceptowała. Na pewno nigdy nie dała mi odczuć, że mnie nie akceptuje. Mamy bardzo fajną relację i jestem za nią niezmiernie wdzięczna i bardzo sobie ją cenię - wyznała.

Na tym nie koniec, bo piosenkarka zdradziła, jak sama traktuje teściową. - Zawsze wychodziłam z założenia, że chciałabym moją teściową traktować tak, ja bym chciała być kiedyś w przyszłości traktowana przez żonę czy partnerkę mojego syna. To jest taka dewiza, którą się kieruję - wyjaśniła.

Piosenkarka podkreśliła też, że bardzo lubi i szanuje Alicję Szczęsną. - Bardzo się szanujemy, pomagamy sobie nawzajem. Mam na myśli to, że np. teraz Liam jest z teściową (...). Jest cudowną babcią. W zeszłym roku została taką "prawowitą babcią", bo urodziła się wnuczka. Ona zawsze mówiła: "Kiedy będę miała wnuczkę, żebym mogła się nazywać prawdziwą babcią" - opowiadała.

Marina usłyszała od teściowej, że... się starzeje

Piosenkarka dodała, że teściowa wspiera ją również w mediach społecznościowych i promuje jej twórczość. - Mamy bardzo fajne relacje. (...) Widzę, że mnie bardzo wspiera. Ostatnio zaczęła być taka aktywniejsza na Instagramie, idzie z duchem czasu. I tam wstawi czasem jakieś moje artystyczne poczynania. Jestem za to wdzięczna i dziękuję - dowiedzieliśmy się.

Marina przyznała też, że teściowa słucha jej piosenek, nim te trafią do szerszego grona odbiorców. - Jest jedną z pierwszych recenzentek - zdradziła i dodała, że Alicji Szczęsnej najbardziej przypadła do gustu jej najnowsza piosenka. - Jak jej puściłam np. mój ostatni numer "To co czuję", to ona mówi: "Wreszcie Marina, wreszcie jest coś, co trafia do mnie w stu procentach. Starzejesz się chyba" - relacjonowała piosenkarka ze śmiechem i zdradziła, co jej odpowiedziała. - Ja mówię, co?! Mamo, co? A ona mówi, że to jest taki numer, co trafia już nawet do niej - powiedziała i wyjaśniła, że teściowa uznawała jej wcześniejsze piosenki za adresowane do młodszych słuchaczy.